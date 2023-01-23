34.5 مليار درهم زيادة في الودائع المصرفية خلال شهر

ارتفعت الودائع المصرفية في البنوك المحلية بنهاية نوفمبر الماضي بما قيمته 34.5 مليار درهم، مسجلة إجمالياً قدره تريليونان و239.2 مليار درهم، بنمو نسبته 1.6% عن مستواها في أكتوبر السابق والتي بلغت فيه تريليونين و204.7 مليارات درهم، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس.

وأظهرت البيانات، استمرار تفوق الودائع على القروض، خلال نوفمبر 2022، حيث بلغ الفارق بينهما بنهاية الشهر 351.5 مليار درهم لصالح الودائع، ما يعكس قوة السيولة في القطاع المصرفي.

الودائع

وتعزى الزيادة في الودائع المصرفية إلى زيادة الفوائض المالية الحكومية بجانب إقبال الأفراد على إيداع أموالهم بالبنوك بعد رفع سعر الفائدة لأكثر من ست مرات خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي.

وأشارت بيانات «المركزي»، إلى أن ودائع المقيمين في الدولة ارتفعت بنسبة 2.5% متجاوزة الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 6.2%.

وأوضحت أن ودائع المقيمين ارتفعت نتيجة زيادة في ودائع القطاع الحكومي (0.6%) والقطاع العام (9.8%) والقطاع الخاص (2%)، فيما ارتفعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%.

الائتمان

وفي المقابل ارتفع الائتمان المصرفي الإجمالي ليصل بنهاية نوفمبر الماضي إلى تريليون و887.7 مليار درهم مقارنة مع تريليون و877.9 مليار درهم نهاية أكتوبر السابق بزيادة شهرية قيمتها 9.8 مليارات درهم تعادل نمواً شهرياً نسبته 0.5%.

الأصول

كما ارتفعت أصول القطاع المصرفي خلال نوفمبر الماضي منفرداً بقيمة 24.1 مليار درهم ليصل الإجمالي بنهاية الشهر إلى ثلاثة تريليونات و639.3 مليار درهم مقارنة مع ثلاثة تريليونات و615.2 مليار درهم نهاية أكتوبر بنمو شهري نسبته 0.7%.

القاعدة النقدية

ووفقاً لبيانات «المركزي»، فإن القاعدة النقدية توسعت بنسبة 3.7% من 468.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي إلى 486 مليار درهم في نهاية نوفمبر، وذلك نتيجة الارتفاع في العملة المصدرة والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي بنسبة 4.8% و58.3% على التوالي.

• 351.5 مليار درهم تفوق الودائع على القروض نهاية نوفمبر 2022.

أصول المصرف المركزي

ارتفع إجمالي الأصول المملوكة للمصرف المركزي بنهاية نوفمبر إلى 513.6 مليار درهم مقارنة مع 486.2 مليار دهم نهاية أكتوبر السابق بزيادة شهرية قيمتها 27.4 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 5.6%. وتشمل أصول «المركزي» نقداً وأرصدة مصرفية وودائع واستثمارات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، إضافة إلى قروض وسلف وأصول أخرى.