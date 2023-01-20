إطلاق مرفق لإعادة تدوير البلاستيك في أبوظبي يوفر 100 وظيفة

شهدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لهيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي UICCA، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان الجابر، توقيع مذكرة تفاهم، لإطلاق مشروع دراسة إنشاء مرفق لإعادة تدوير مادة «البولي إيثيلين تيريفثاليت» بسعة 12 ألف طن سنوياً في أبوظبي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الاتفاقية ستمهد لإنشاء مرافق جديدة لإعادة تدوير البلاستيك في دولة الإمارات.

ووقعت كل من شركة «ريبيت» التابعة لشركة «فيوليا» الشرق الأوسط، ومجموعة «بيئة» الإماراتية، ومجموعة «أغذية»، المذكرة، على هامش «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وبموجب دراسة مشروع إنشاء المرفق، ستدير «ريبيت» مرفق إعادة التدوير، بينما ستوفر «بيئة» مواد أولية من البلاستيك لمدة سبع سنوات، وستوفر «أغذية» عمليات شراء للمنتجات لمدة سبع سنوات.

وستتمثل المواد الأولية في حزمات من عبوات «البولي إيثيلين تيريفثاليت» المستهلكة، فيما سيكون المنتج صالحاً للأغذية من مادة «البولي إيثيلين تيريفثاليت» المعاد تدويرها.

وسيوفر المرفق الجديد، الذي تبلغ مساحته 40 ألف متر مربع، 100 فرصة عمل جديدة، وتجنب انبعاثات تصل إلى 18 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند بلوغه كامل طاقته التشغيلية.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إن «دولة الإمارات تمثل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ونشهد تطوراً مهماً على مستوى الصناعات المستدامة، التي ترسخت مع إطلاق العديد من الممكنات والمحفزات ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة (اصنع في الإمارات)».