%90 إشغال المحال في «امتداد سوق الذهب» بدبي

قال مدير إدارة التسويق في شركة «إثراء دبي» للتطوير، المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، سامي عيد، إن «نسبة الإشغال الحالية لمنافذ تجارة التجزئة في الامتداد الجديد لسوق الذهب بدبي، بلغت نحو 90%».

وأضاف عيد في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء صحافي، أمس، أن الامتداد الجديد للسوق، الذي يأتي ضمن المرحلة الأولى التي تعمل عليها الشركة في مشروع «إثراء ديرة»، يشهد منذ الإطلاق الرسمي له في النصف الأول من العام الماضي، إقبالاً متنامياً من الشركات المختلفة والمختصة بقطاع توريد وتجارة الذهب والمجوهرات، بما يعزّز مكانة المركز التجاري لدبي، ويرسخ موقعها وجهة جاذبة لاستثمارات وتجارة الذهب والمجوهرات، كما يعزّز لقب دبي بـ«مدينة الذهب».

إلى ذلك، أفاد عيد بأنه تم، أخيراً، إطلاق مبادرة تتمثل في حملة «تسوق واربح» خلال مهرجان دبي للتسوّق، عبر رصد مخصصات مالية لمكافأة المتسوّقين أثناء فترة المهرجان بجوائز تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم للمتسوّقين، الذين ينفقون ما بين 50 و1000 درهم خلال المهرجان.

وأوضح أنه سيتم منح المتسوّقين الذين ينفقون 50 درهماً أو أكثر في المتاجر والمقاهي، فرصة المشاركة والفوز بقسائم سفر وتناول الطعام، تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم.