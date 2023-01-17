«إينوك» تفتتح محطة خدمة جديدة في «الطوار1»

كشفت مجموعة «إينوك»، أمس، عن محطة خدمة جديدة في منطقة «الطوار1»، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التزوّد بالوقود في المنطقة السكنية والسائقين على شارع القدس. وأشارت المجموعة في بيان إلى أن المحطة الجديدة تقع قبالة محطة خدمة أخرى جرى تدشينها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي على شارع القدس في وقت سابق من العام الجاري، ما يتيح لمحطة الطوار تلبية احتياجات السائقين على جانبي شارع القدس. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن المحطة الجديدة على مساحة 40 ألف قدم مربعة، وتضمّ ساحة للتزوّد بالوقود فيها أربع حارات وثماني مضخّات حديثة لتعبئة الوقود مع خراطيم قابلة للسحب، بما يتيح تزويد الوقود من كلا جانبي السيارة. وأضاف أن المحطة زودت أيضاً بستة خزانات وقود بسعة 12 ألف غالون ومحطة لشحن السيارات الكهربائية ومتجر «زووم».