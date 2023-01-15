متعاملون يطالبون بخفض رسوم التجوال الدولي وتوضيح آلية احتسابها

طالب متعاملون مشتركون في خدمات الاتصالات بخفض رسوم التجوال الدولي وتوضيح آلية احتسابها.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» ارتفاع فواتير التجوال الدولي عند السفر خارج الدولة، مشيرين إلى أنها باهظة وغير متوقعة، وشكلت عبئاً مالياً كبيراً.

بدورها، أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأنها ألزمت مزودي خدمات الاتصالات حيثما كان ذلك ممكناً وعملياً، بتقديم تسهيلات محددة لمشتركي تجوال الهاتف المحمول مجاناً عند أول اتصال لهم بشبكة البلد الذي يزورونه، ما يمكنهم من معرفة أسعار التجوال الدولي المطبقة على إنشاء مكالمة هاتفية أو رسالة نصية إلى دولة الإمارات، أو استقبال مكالمة أو رسالة نصية من دولة الإمارات، فضلاً عن معرفة أسعار التجوال الدولي المطبقة على البيانات.

ونصحت الهيئة المسافرين المشتركين في خدمات «الدفع المسبق» و«الدفع الآجل»، بالتواصل مع مزود الخدمة الخاص بهم قبل السفر، للتأكد من توافر خدمة التجوال في وجهة سفرهم وكلفتها.

شكاوى مشتركين

وتفصيلاً، قال المشترك أحمد الهاشمي، إن خدمة التجوال الدولي عند سفره إلى دولة أوروبية كلفته أكثر من 6000 درهم، ما شكل عبئاً كبيراً عليه، مع أنه لم يستخدم الخدمة مدة طويلة حتى يدفع كل هذا المبلغ.

وأكد أنه لم يتلق من مزود الخدمة الذي يتعامل معه إشعاراً خلال زيارته للدولة الأوروبية برسوم استخدام التجوال الدولي، سواء بإرسال أو استقبال المكالمات، أو استخدام البيانات، مطالباً بخفض رسوم التجوال، وتوضيح كيفية احتساب الرسوم.

ورأى الهاشمي أن استخدام التجوال الدولي لا يعد رفاهية، بل ضرورة لمتابعة سير عمله في الإمارات والاطمئنان على أسرته، لاسيما عند السفر فترات طويلة.

من جانبه، قال المشترك غسان خليل، إنه فوجئ بعد عودته من رحلة عمل إلى دولة عربية بفاتورة اتصالات تجاوزت قيمتها 4000 درهم، متفقاً على ضرورة خفض رسوم التجوال الدولي وتوضيح كيفية احتسابها حتى يحدد كل مشترك استخداماته وفقاً لذلك.

ولفت إلى أن المكالمات عبر الإنترنت مرتفعة الثمن في بعض الدول، وغير متاحة في دول أخرى، وإن وجدت تكون الشبكة رديئة في بعض الأحيان، ولا يمكن التواصل عبرها فترات طويلة.

في السياق نفسه، أكدت المشتركة سارة نبيل، وجود ارتفاع كبير للغاية في رسوم التجوال الدولي، وقالت إنها واجهت صعوبة في دفع فاتورة جاوزت قيمتها 3000 درهم، مشددة على أهمية معرفة المشترك في الخدمة كيفية احتساب تلك الرسوم، مع ضرورة خفضها.

«التجوال الدولي»

إلى ذلك، قالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن خدمات التجوال الدولي متوافرة للمشتركين في خدمات «الدفع المسبق» و«الدفع الآجل»، لكن ينبغي على المشترك التواصل مع مزود الخدمة الخاص به قبل السفر، إما عن طريق الموقع الإلكتروني، أو مركز خدمة المتعاملين للتأكد من توافر خدمة التجوال في وجهة السفر وكلفتها.

وكشفت الهيئة أنها ألزمت مزودي الخدمة، حيثما كان ذلك ممكناً وعملياً، بتقديم تسهيلات محددة لمشتركي تجوال الهاتف المحمول مجاناً، عند أول اتصال لهم بشبكة البلد الذي يزورونه.

وأوضحت أن تلك التسهيلات تتضمن خاصيتين: الأولى تمكّنهم من معرفة أسعار التجوال المطبقة على إنشاء مكالمة هاتفية أو رسالة نصية إلى دولة الإمارات، أو استقبال مكالمة أو استقبال رسالة نصية من الإمارات، كما تمكّنهم الخاصية الثانية من معرفة الأسعار المطبقة على تجوال «البيانات».

باقات متعددة

وذكرت «تنظيم الاتصالات» أن مزودي الخدمات في الدولة يوفرون باقات عدة للتجوال يتمتع المشتركون فيها بأسعار مخفضة عند التجوال في بلدان محددة، مشيرة إلى أنه في حال كان المشترك كثير السفر، فقد تكون هذه الباقات جذابة جداً له، وتوفر الكثير من المال.

ونصحت المسافرين بالتأكد من مزود الخدمة قبل السفر، لمعرفة الباقات المتوافرة، والتأكد من أنها تغطي الدول أو الدولة التي يسافر إليها، وفهم أي قيود على الباقة حتى لا يفاجأ بارتفاع قيمة الفاتورة.

اختيار الشبكة

وحول سبل التقليل من رسوم التجوال الدولي، قالت «تنظيم الاتصالات»: «قد يكون لدى البلد الذي يزوره المشترك أكثر من شبكة للهاتف المحمول، وقد تختلف رسوم التجوال بين الشبكات، وهنا ينبغي التأكد قبل السفر ومن مزود الخدمة، لمعرفة أي من هذه الشبكات توفر أرخص الأسعار للتجوال في البلد المراد زيارته، على أن يتأكد المشترك عند وصوله لوجهة السفر من تحديد الاختيار اليدوي للشبكة على هاتفه، ثم اختيار الشبكة التي توفر أرخص الأسعار للتجوال الدولي».

ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى أن «رسالة» ستصل إلى المشترك بعد ذلك من مزود الخدمة الخاص به، تخبره برسوم التجوال لاستقبال المكالمات، وإجراء المكالمات المحلية، والمكالمات الصادرة إلى دولة الإمارات.

• «تنظيم الاتصالات» ألزمت مزودي خدمات الاتصالات بتقديم تسهيلات تتيح معرفة أسعار التجوال الدولي المطبقة على إنشاء المكالمات الهاتفية و«البيانات».

تعبئة الرصيد

طلبت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية من المتعاملين، في ما يتعلق بكيفية تعبئة رصيد الهاتف المحمول وفق «نظام الدفع المسبق»، أثناء التجوال الدولي، التواصل قبل السفر مع مركز خدمة المتعاملين لمزود خدمة الهاتف المحمول الخاص بهم، أو زيارة موقعه الإلكتروني للتعرف إلى المعلومات الخاصة بتعبئة الرصيد.

ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى أن المكالمات لخدمات الطوارئ مجانية من أي خط هاتف.