رأس الخيمة تسجّل في 2022 أعلى مستوى سنوي لعدد الزوّار

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، تسجيل أعلى مستوى سنوي على الإطلاق لعدد زوّار الإمارة، إذ تجاوز عددهم 1.13 مليون زائر مبيت في عام 2022، بزيادة إجمالية نسبتها 15.6% مقارنة بعام 2021.

وأكدت الهيئة في بيان أن هذه النتائج تتخطى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، ما يؤكد تعافي ومرونة هذا القطاع في مواجهة التحديات الصعبة التي شهدها العام الماضي 2022.

إنجازات سياحية

وذكرت الهيئة أنه فضلاً عن الأرقام القياسية لعدد الزوّار، فقد شملت الإنجازات السياحية الرئيسة للإمارة في عام 2022، إطلاق استراتيجية «السياحة المتوازنة»، وهي خارطة طريق الإمارة لتغدو الوجهة الإقليمية الرائدة في السياحة المستدامة بحلول عام 2025، والإعلان عن أكبر استثمار سياحي أجنبي مباشر في الإمارة، فضلاً عن دخول مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال»، و«موفنبيك»، و«راديسون»، رأس الخيمة للمرة الأولى، لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 17% في المعروض الفندقي وصل إلى أكثر من 8000 غرفة فندقية.

وذكرت الهيئة أن من المقرر إضافة 5867 وحدة فندقية جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة، بزيادة قدرها 70% عن المخزون الحالي، لافتة إلى أن ذلك يعدّ واحداً من أعلى معدلات النمو في دولة الإمارات. وكشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تسجيل زيادة بنسبة 40% في عدد الزوّار الدوليين، مدفوعة بأكثر من 90 جولة ترويجية ومعرضاً تجارياً وورشة عمل وفعالية إعلامية في 24 سوقاً حول العالم. ولفتت إلى افتتاح مناطق جذب جديدة في الإمارة، بما في ذلك «جيس سليدر»، التي اجتذبت أكثر من 100 ألف زائر منذ افتتاحها، إضافة إلى أطول مسار مشي لمسافات طويلة في دولة الإمارات.

عام استثنائي

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، راكي فيليبس: «كان عام 2022 استثنائياً بالفعل؛ حيث نجحنا في إبراز ديناميكية الإمارة، وجهة سياحية متميزة، بدءاً من الإعلان في يناير عن مشروع (وين ريزورتس)، إلى تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة (غينيس) بعروض الألعاب النارية والطائرات بدون طيار في ليلة رأس السنة الجديدة». وأضاف: «المرونة والاستجابة الفاعلة من أهم أسباب نجاحنا، إذ نفكر معاً كمجتمع واحد لصياغة تجارب استثنائية تجتذب الزوّار والمقيمين على حد سواء، في وقت نواصل فيه المضي قدماً، لتحقيق إنجازات أكبر في عام 2023 من خلال التركيز على التنويع والاستدامة، وسهولة الوصول إلى وجهاتنا السياحية».