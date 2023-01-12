الأسهم المحلية تستقطب سيولة تتجاوز 1.7 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 1.7 مليار درهم، في ختام تداولات جلسة أمس، مع تركيزها بشكل رئيس على الأسهم الكبرى في القطاعات العقارية والمالية.

وتوزّعت السيولة بواقع 1.45 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و262.88 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 339.75 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.06 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.74% بالغاً مستوى 10076.23 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.48% إلى مستوى 3297.68 نقطة.