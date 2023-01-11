غرفة تجارة دبي تطلق مجموعة عمل الطباعة والنشر

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجموعة عمل الطباعة والنشر، بهدف تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع، ودعم أعضاء المجموعة في مواكبة متطلبات المشهد الإعلامي سريع التطور، وتعزيز مكانة دبي وجهة إعلامية رائدة.

وأفادت الغرفة في بيان أمس، بأن إطلاق المجموعة الجديدة، يندرج ضمن إطار خطط الغرفة لزيادة عدد مجموعات الأعمال التي تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي.

وتعمل المجموعة كممثل داعم لمصالح قطاع الطباعة والنشر، وتلعب دوراً حاسماً في وضع التوصيات المناسبة لتغيير السياسات والأطر التنظيمية، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للقطاع، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، ودعم النمو الاقتصادي للإمارة.

وقالت المدير التنفيذي لدعم مصالح قطاع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «مع توجه العالم نحو تبني مفهوم الاقتصاد الرقمي، لا سيما بعد تفشي جائحة (كوفيد-19)، بات الناس اليوم أكثر ميلاً لاستهلاك المعلومات عبر القنوات الرقمية».

وأضافت: «مع أن الطلب على الطباعة لايزال قوياً إلى حد كبير، إلا أنه من المهم لشركات الطباعة والنشر أن تتعاون في مواجهة تحديات القطاع»، مشيرة إلى أن مجموعة العمل الجديدة ستلعب دوراً حيوياً في دعم نمو القطاع، والمساهمة في تعزيز النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.