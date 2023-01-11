«بروج» للبتروكيماويات تبرم عقدين جديدين بـ 55 مليون درهم

أبرمت شركة «بروج بي إل سي» للبتروكيماويات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE، عقدين تجاريين جديدين، بقيمة 55 مليون درهم (15 مليون دولار)، لتزويد حلولها من الـ«بولي أوليفينات» إلى كل من «شركة دوكاب»، و«شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب».

وأفاد بيان، أمس، بأن «دوكاب» ستصنع كابلات كهربائية منخفضة ومتوسطة الجهد لمد مشروع «بروج 4» بالطاقة باستخدام حلول بروج للطاقة، في حين ستستخدم «شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب» حلول «بروج» المصنوعة في الإمارات، لإنتاج أنابيب الضغط لنظام التبريد والصرف الصحي العام في «بروج 4».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«بروج»، هزيم سلطان السويدي: «تمثل اتفاقياتنا مع (دوكاب) و(الاتحاد لصناعة الأنابيب) استعدادنا للمرحلة التالية من تطوير مشروع (بروج 4)، وهي شهادة على التزامنا ببرنامج الإمارات للقيمة الوطنية المضافة، إذ نوفر حلولاً محلية المصدر و(مصنوعة في الإمارات)، لنسهم في إنشاء مشروع استراتيجي بهذا الحجم».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة دوكاب»، محمد المطوع: «يتماشى بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الصناعي مع هدف مبادرة peration300 bn (مشروع 300 مليار)، وتوفير قيمة محلية مضافة، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية»، لافتاً إلى أن هذا العقد سيسهم في تمهيد الطريق أمام مزيد من التعاون المستقبلي.

في السياق نفسه، قال المدير العام لشركة الاتحاد لصناعة الأنابيب، محمد حاجب: «لعب تعاوننا مع (بروج) دوراً مهماً في تمكين المشروعات الاستراتيجية والوطنية، مثل مشروع (بروج 4)».

وأضاف: «تمتاز أنابيب الشركة التي نصنعها من البولي إيثيلين عالي الكثافة بدورة حياة تصل مدتها إلى 50 عاماً، وهي قادرة على تحمل الظروف الجوية القاسية، كما تمتاز بمتانتها القوية التي تجعلها مثالية للمتطلبات الضخمة لمشروع (بروج 4)».