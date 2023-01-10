5.74 مليارات درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ«&e» و«دو» خلال 9 أشهر

سددت شركتا «اتصالات من &e»، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 5.742 مليارات درهم، قيمة رسوم «حق الامتياز الاتحادي» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مقابل 5.261 مليارات درهم تم سدادها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، بارتفاع نسبته 9.14%، أو ما يعادل 480.63 مليون درهم.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات، استناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة «حق الامتياز الاتحادي» الذي سددته مجموعة «&e» في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 بلغ 4.442 مليارات درهم، مقابل 4.238 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام 2021، بارتفاع نسبته 4.8% أو ما يوازي 203.8 ملايين درهم.

بدورها، سددت «دو» نحو 1.3 مليار درهم قيمة رسوم حق الإمتياز الإتحادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مقارنة بنحو 1.02 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2021، بزيادة نسبتها 27.5% أو ما يعادل 276.8 مليون درهم.



ووصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «&e» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2021 إلى نحو 74.57 مليار درهم، موزعة بواقع 58.5 مليار درهم لـ«&e»، و16.04 مليار درهم لـ«دو».

وأعلنت الشركتان مطلع العام 2022 تلقيهما إفادة من وزارة المالية، بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024، ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى2021.

وتسدد الشركتان رسوم «حق امتياز» بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة.

