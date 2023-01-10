"بروج" للبتروكيماويات تبرم عقدين جديدين بقيمة 55 مليون درهم مع كبرى الشركات المصنعة في الإمارات

أبرمت شركة بروج بي ال سي ("بروج" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225) إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، عقدين تجاريين جديدين بقيمة 55 مليون درهم (15 مليون دولار أميركي) لتزويد حلولها من البولي أوليفينات لعملائها من الشركاء وهم شركة دوكاب وشركة الاتحاد لصناعة الأنابيب. وستقوم هذه الشركات باستخدام مواد بروج لتصنيع تطبيقات الطاقة والبنية التحتية لإنشاء مشروع بروج 4.

أما شركة دوكاب التي تعتبر واحدة من أكبر مزودي حلول الطاقة والشركات التصنيعية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة فستقوم بتصنيع كابلات كهربائية منخفضة ومتوسطة الجهد لمد بروج 4 بالطاقة باستخدام حلول بروج للطاقة. في حين ستستخدم شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأنابيب المتينة والقوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حلول بروج "المصنوعة في الإمارات" لإنتاج أنابيب الضغط لنظام التبريد والصرف الصحي العام في بروج 4.

قال الرئيس التنفيذي لبروج هزيم سلطان السويدي، "تمثل اتفاقياتنا مع شركة دوكاب وشركة الاتحاد لصناعة الأنابيب استعدادنا للمرحلة التالية من تطوير مشروع بروج 4، وهي شهادة على التزامنا ببرنامج الإمارات للقيمة الوطنية المضافة، حيث نوفر حلولاً محلية المصدر و"مصنوعة في الإمارات" لنساهم في إنشاء مشروع استراتيجي بهذا الحجم. نتطلع إلى تعزيز سجلنا الحافل بالنجاح وإطلاق العنان لقيمة طويلة الأجل من خلال السعي الحثيث لتحقيق نمو في الإيرادات وتحسين التكاليف".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب محمد المطوع: "يتماشى بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الصناعي مع هدف مبادرة Operation300 bn، وخلق قيمة محلية مضافة وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية. وسيساهم هذا العقد في تمهيد الطريق أمام مزيد من التعاون المستقبلي الذي سيخدم أهدافنا المشتركة".

أما المدير العام لشركة الاتحاد لصناعة الأنابيب محمد حاجب، فقال: "لقد لعب تعاوننا مع بروج دوراً مهماً في تمكين المشاريع الاستراتيجية والوطنية مثل مشروع بروج 4. وتمتاز أنابيبنا التي نصنعها من البولي إيثيلين عالي الكثافة بدورة حياة تصل مدتها إلى 50 عاماً، وهي قادرة على تحمل الظروف الجوية القاسية، كما تمتاز بمتانتها القوية التي تجعلها مثالية للمتطلبات الضخمة لمشروع بروج 4. يسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع بروج وأن نعزز شراكاتنا الطويلة الممتدة لعقود".