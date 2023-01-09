«الإمارات العالمية للألمنيوم» توظف 220 مواطناً في 2022

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن توظيف أكثر من 220 مواطناً من بينهم 100 امرأة خلال العام 2022 دعماً للتوطين.

وأوضحت الشركة أن متوسط عمر المواطنين الذين تم توظيفهم بلغ 23 عاماً.

ووفقاً للبيان، انضم معظم الموظفين الجدد، البالغ عددهم 146 موظفاً، إلى برامج التدريب الوطنية للشركة، وهي برامج أعدت لخريجي المراحل الثانوية تهدف إلى تمكينهم من تولي المناصب الإدارية والفنية في المواقع التشغيلية التابعة للشركة.

كما وظفت الشركة 43 موظفاً من الخريجين الجدد، و31 موظفاً من أصحاب الخبرات السابقة في مختلف أقسامها.

وفي نهاية العام الماضي، بلغ معدل التوطين في الشركة 42%، وهي أحد أعلى معدلات التوطين مقارنةً بأي شركة صناعية كُبرى.

ويعمل حالياً 1200 مواطن في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 عاماً.

وتهدف «الإمارات العالمية للألمنيوم» إلى توفير 500 فرصة عمل إضافية للمواطنين الإماراتيين بحلول العام 2026، ما يؤدي إلى زيادة معدل التوطين في الشركة إلى 45%.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالناصر بن كلبان: «تماشياً مع الأجندة الاقتصادية التي وضعتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، سنواصل التركيز على التوطين لضمان نجاح مستقبل الوطن وتوظيف أفضل المواهب التي نحتاجها لمستقبلنا وتوفير فرصة لهؤلاء الشباب الإماراتيين للعمل في القطاع الصناعي».