سوق دبي المالي يروج للفرص الاستثمارية أمام المؤسسات الأميركية



يُنظم سوق دبي المالي أول مؤتمراته السنوية للمستثمرين العالميين خلال العام 2023، وذلك بهدف توطيد الصلات بين الشركات المُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت في أسواق رأس المال بدبي والمؤسسات الاستثمارية العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

يُعقد المؤتمر في مدينة نيويورك خلال الفترة من 12 إلى 13 يناير الجاري بالتعاون مع «بنك أوف أميركا». ويجمع المؤتمر كبار مسؤولي الشركات الرائدة مع حشد من المؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى التي تُبدي اهتماماً متزايداً بتعزيز حضورها في أسواق المال بدبي واغتنام الفرص الاستثمارية الآخذة في التنوع في هذه المنطقة من العالم.

وأكدت 10 شركات تواجدها في المؤتمر، بما في ذلك ثلاث شركات حديثة الإدراج وهي: ديوا، سالك، وإمباور، إضافة إلى كل من إعمار العقارية، بنك الإمارات دبي الوطني، أمانات، إعمار للتطوير، شركة سوق دبي المالي، موانئ دبي العالمية، وأرامكس.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي: «يُسعدنا تنظيم أول مؤتمراتنا للمستثمرين العالميين للعام 2023 في إطار برنامجنا النشط لعلاقات المستثمرين وجهودنا المتواصلة الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى أسـواق المال في دبي. نتطلع من خلال المؤتمر المرتقب إلى تعزيز نجاحات مؤتمرات المستثمرين السابقة بوصفها مقوماً أساسياً من مقومات تمتين الصلات مع المؤسسات الاستثمارية العالمية».

