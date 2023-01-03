تعيين روبرت كيلي عضواً في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لمركز دبي المالي العالمي، قراراً بتعيين روبرت كيلي عضواً في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.

ويتمتع روبرت كيلي بخبرة تتجاوز الأربعين عاماً في مجال الخدمات المالية الدولية من خلال شغله عدداً من المناصب القيادية العليا في شركة «باي بال»، ومجموعة شركات «فيزا»، و«ستاندرد تشارترد»، وهو يعمل حالياً كمستشار للعديد من شركات الخدمات المالية، بما في ذلك مجموعة «نات ويست»، كما أنه عضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة «نيو داي»، وهي شركة ائتمان استهلاكي في المملكة المتحدة.

وقال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، فاضل العلي: «نرحّب بانضمام روبرت كيلي إلى مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، ونحن على يقين بأن ما يحمله من رصيد كبير من الخبرات والمعارف المهنية المتخصصة في قطاع الأعمال المصرفية والمدفوعات، سيكون إضافة مهمة لسلطة دبي للخدمات المالية لمواصلة مسيرتها ودورها الحيوي في تعزيز القطاع المالي في دبي ودولة الإمارات بدعم من الفكر المبدع والأطر التنظيمية المُحكمة».