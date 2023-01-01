«اتصالات من إي آند» تحتفي بشراكتها لمهرجان دبي للتسوق

أعلنت «اتصالات من إي آند» عن شراكتها الاستراتيجية للدورة الـ28 من مهرجان دبي للتسوق، الذي يستمر حتى 29 يناير 2023، ومساهمتها بتقديم تجربة استثنائية مع المزيد من العروض والصفقات الرائعة.وحقق مهرجان دبي للتسوق شهرة عالمية على مدار سنوات، وأسهم في دعم مكانة دبي كإحدى أفضل الوجهات السياحية عالمياً، ويعرض مجموعة من الفعاليات والتجارب المميزة لسكان وزوار دولة الإمارات.

ويقام مهرجان «اتصالات إم أو تي بي» في الفترة من 19 إلى 29 يناير 2023، ويتخذ من حي دبي للتصميم (d3) موقعاً جديداً.