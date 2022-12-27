«دبي الدولي» يتوقع مليوني مسافر خلال 8 أيام

أكدت مؤسسة مطارات دبي أن حركة السفر تواصل نشاطها في مطار دبي الدولي، خلال الأيام المقبلة، تزامناً مع موسم العطلات وحتى بداية عام 2023.

وأفادت «مطارات دبي» بأن متوسط أعداد المسافرين اليومي شهد انتعاشاً ملموساً لتسجل حركة مماثلة لمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، على خلفية الانتعاش القوي الذي شهده قطاع السفر خلال عام 2022، ليكون الموسم الأخير من عام 2022 من أكثر المواسم ازدحاماً منذ عام 2019.

أعداد المسافرين

ووفقاً لبيانات «مطارات دبي»، فإن من المتوقع أن تصل حركة المرور إلى نحو مليوني مسافر عبر مطار دبي الدولي، خلال الأيام الثمانية المقبلة، بدءاً من 27 ديسمبر الجاري، ليصل متوسط عدد المسافرين اليومي إلى 245 ألف مسافر من دبي وإليها، فيما من المتوقع أن يكون الثاني من يناير أكثر الأيام ازدحاماً، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين 257 ألف مسافر.

ويعزى الارتفاع في حركة المسافرين، خلال ديسمبر الجاري، إلى مجموعة عوامل، بما في ذلك التدفق الموسمي للزوّار، وبطولة كأس العالم لكرة القدم، التي اختتمت أخيراً، وجاذبية دبي وجهة سياحية مفضّلة على مدار العامين الماضيين.

تنسيق وتعاون

وأعلنت «مطارات دبي» عن عدد من النصائح والإرشادات، لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين، مؤكدة حرصها على التنسيق والتعاون الوثيق مع جميع الشركاء في قطاع الطيران، وعمليات المراقبة، والشركاء الاستراتيجيين والتجاريين ومزوّدي الخدمات، لضمان تقديم تجربة سفر سلسة ومريحة خلال موسم العطلات.

نصائح

وحثت «مطارات دبي» المسافرين، على اتباع بعض النصائح للاستمتاع بتجربة سلسة خلال هذا الموسم.

وكشفت أنه يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً، استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة جوازات السفر، داعية المسافرين إلى التخطيط لبعض الوقت الإضافي للوصول إلى المطار، إذ تشهد الطرق المؤدية إلى المطار خلال أوقات الذروة بعض الازدحام.

ودعت «مطارات دبي» المسافرين من مبنى المسافرين رقم (1)، للوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد مغادرة الطائرة، والاستفادة من خدمة إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت، أو الخدمة الذاتية لتوفير الوقت والجهد. كما أوصت المسافرين من مبنى المسافرين رقم (3) بالاستفادة من خيارات الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر التي توفرها شركة «طيران الإمارات».

«مترو دبي» على مدار الساعة

شددت مؤسسة مطارات دبي على أهمية التأكد من وزن الحقائب، ومراجعة وثائق السفر قبل الخروج من المنزل، لتوفير الوقت، وإنهاء كل الاستعدادات قبل الوصول إلى منطقة التفتيش الأمني.

ونصحت المسافرين باستخدام «مترو دبي» لتفادي الحركة المرورية المزدحمة، لافتة إلى أن «مترو دبي» الموجود في مبنى المسافرين (1) والمبنى (3) في مطار دبي الدولي، سيعمل على مدار الساعة اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 وحتى الأول من يناير 2023.