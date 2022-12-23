غرفة تجارة دبي تطلق مجموعة عمل الفعاليات

كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إطلاق مجموعة عمل الفعاليات، التي تستهدف توحيد صوت شركات الفعاليات العاملة في دبي، وتعزيز الحوار بين مكونات قطاع الفعاليات، والمشاركة في مناقشة السياسات والتشريعات ذات الصلة بالقطاع، الذي يعتبر أحد أبرز ركائز اقتصاد دبي، إضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للفعاليات المتنوّعة.

وأشارت «الغرفة» في بيان، أمس، إلى أن إطلاق المجموعة الجديدة يتماشى مع خطط «الغرفة» لتوسيع عدد مجموعات الأعمال، التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة في الإمارة، حيث تستهدف «الغرفة» رفع عدد القطاعات الممثلة في مجموعات الأعمال إلى 100 قطاع ونشاط اقتصادي بحلول مارس 2023، بما يعزز تنافسية اقتصاد الإمارة، ويخدم مسيرة التنمية المستدامة في دبي.

وقالت مدير تنفيذي دعم مصالح قطاع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «يسعدنا إطلاق مجموعة عمل جديدة تختص بقطاع الفعاليات، ما يؤكد من جديد على أهمية هذا القطاع بالنسبة لاقتصاد دبي».

وأضافت أن «المجموعة الجديدة ستلعب دوراً مهماً في دعم قطاع الفعاليات الإماراتي، ما يوفر للشركات فرصاً متزايدة للنمو والتطور والازدهار بشكل يدعم أجندة دبي الاقتصادية».

وبينت أن «المجموعة الجديدة تهدف إلى دعم نمو وتطور شركات الفعاليات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وترسيخ سُمعة أعضاء المجموعة وقدرتهم التنافسية، وتوطيد مكانة الدولة كمركز فعاليات رائد عالمياً».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرينا لخدمات الفعاليات» وأحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة عمل الفعاليات، بول بيرغر، إن «تمثيل قطاع الفعاليات كمجموعة عمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، يعد خطوة ممتازة لتوفير منتدى يعزز سُبل الحوار بين الهيئات والدوائر الحكومية وأعضاء المجموعة».