«إينوك» تفتتح محطتين جديدتين في «المدينة العالمية»

افتتحت مجموعة إينوك، محطتي خدمة جديدتين في منطقة المدينة العالمية بدبي، في خطوة تأتي تماشياً مع التزام المجموعة تعزيز البنية التحتية للبيع بالتجزئة في دولة الإمارات، ليصبح بذلك عدد محطات الخدمة الإجمالي في دبي 131، و176 عبر جميع أنحاء الدولة.

وأوضحت «إينوك» في بيان أمس، أن المحطتين الجديدتين، تقعان في منطقة «إنترناشيونال بافيليون» ومنطقة «المدينة العالمية - المرحلة 2». وأضافت أن محطة الخدمة في «بافيليون إنترناشيونال»، تمتد على مساحة تبلغ نحو 15 ألف قدم مربعة، وتضم ساحة للتزوّد بالوقود فيها حارتان وأربع مضخّات للوقود.

وتم تجهيز المحطة بأربعة خزانات وقود ثنائية الجدار، بسعة 15 ألف غالون، وغرفة خضراء لاسترداد البخار لتقليل الانبعاثات.

أما المحطة الثانية، فتمتد على مساحة 32 ألف قدم مربعة، وتتألف من ساحة للتزوّد بالوقود فيها أربع حارات وثماني مضخّات للوقود، فضلاً عن ستة خزانات وقود ثنائية الجدار، بسعة 12 ألف غالون، فضلاً عن «متجر زووم».