"فوربس": بافل دوروف أغنى مقيم في الإمارات بثروة 15.1 مليار دولار

كشفت أحدث بيانات لمجلة «فوربس» الأمريكية أن مؤسس تطبيق المراسلة الفورية «تيليغرام» بافل دوروف يعتبر أغنى مقيم في الإمارات بثروة بلغت 15.1 مليار دولار، وفي المركز الـ 115 عالمياً. وذلك وفقاً لقائمة «المليارديرات في الوقت الحقيقي».

وتعتبر دولة الإمارات موطناً لـ 11 مليارديراً من بينهم 4 مليارديرات إماراتيين. ويعد دوروف من أبرز المليارديرات الأجانب الذين يتخذون من دبي مقراً لهم. وجاء رجل الأعمال الإماراتي عبدالله بن أحمد الغرير، مؤسس بنك المشرق في المركز الثاني بثروة تبلغ 2.8 مليار دولار، يليه مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، حسين سجواني في المركز الثالث بثروة تبلغ 2.7 مليار دولار، فيما حل عبدالله الفطيم وعائلته، مالك مجموعة الفطيم، في المرتبة الرابعة على مستوى الدولة بثروة تبلغ 2.4 مليار دولار، بحسب «فوربس».

في العام الماضي، تجاوزت ثروة رجل الأعمال الشاب 17 مليار دولار، وفي عام 2020 ناهزت الـ 2.4 مليار دولار، وقبل عام 2019 كانت ثروة الملياردير الروسي المقيم في دبي عند مستوى 2.7 مليار دولار، وعند 1.7 مليار دولار في العام الذي قبله.

في السياق، أظهر بحث سابق لـ «هينلي آند بارتنرز» حول أغنى مدن العالم لعام 2022، أن دبي تحتل المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 23 عالمياً، موطناً لأثرياء العالم، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 18% في الأفراد ذوي الثروات العالية في الأشهر الستة الأولى من العام، وارتفع عدد سكان الإمارة من الأغنياء إلى 67.9 ألفا، من 54 ألفا في يونيو من العام الماضي.