مطار دبي الدولي "أفضل مطار للعام" في "جوائز أفييشن بيزنس 2022"

حاز مطار دبي الدولي (DXB) على جائزة أفضل مطار للعام في حفل توزيع "جوائز أفييشن بيزنس" لعام 2022 وذلك تقديراً لأدائه منقطع النظير على مدار الـ 12 شهراً الماضية .

يشار أن مطار دبي الدولي (DXB) استقبل 28 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2022 أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد المسافرين خلال الفترة نفسها من العام الماضي مع الحفاظ على جودة خدماته وتعزيزها بما يضمن تقديم تجربة سفر سلسة للضيوف عبر جميع نقاط تقديم الخدمة في المطار.

تسلم الجائزة بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي وذلك خلال الحفل الخاص الذي أقيم في دبي يوم 8 ديسمبر.