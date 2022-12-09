"الاتحاد للطيران" تستأنف تشغيل 4 طائرات إيرباص "A380" اعتباراً من صيف 2023

أعلنت الاتحاد للطيران، استئناف تشغيل 4 من طائرات إيرباص A380 ابتداء من صيف 2023. وتأتي هذه الخطوة بعد ازدياد الطلب على السفر عبر شبكة وجهات الشركة وتوصيات الضيوف بإعادة واحدة من أفخم طائرات السفر التجاري في الأجواء .

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران محمد الشرفاء الحمادي : " يسرّنا إعلان عودة هذه الطائرة الفاخرة وتعزيز السعة المقعدية التي توفّرها الاتحاد للسوق البريطانية، والذي من شأنه أيضًا أن يستقطب المزيد من الزوار على نطاق أوسع من دول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، أنطونوالدو نيفيس: " نعلم أن هذا القرار سيلقى ترحيباً واسعاً من قبل الضيوف الذين يحبون طائرة A380 المذهلة ومقصوراتها الحائزة على الجوائز. وقد رأينا أن الوقت بات مناسباً لإعادة بعض من هذه الطائرات إلى أسطولنا لتلبية الطلب الكبير، الذي جعل من تشغيلها مجددًا مجديًا من الناحية المالية. وبالتالي، فإننا نتطلع لاستقبال ضيوفنا من جديد على متن هذه الطائرة الرائعة."

وتقدّم طائرة A380 المؤلفة من طابقين مقصورة "الإيوان" إضافة إلى 9 مقاعد في الدرجة الأولى و70 مقعدًا في درجة الأعمال و405 مقاعد ذكية في الدرجة السياحية، منها 80 مقعداً في السياحية الرحبة بمساحة تصل إلى 36 بوصة للمقعد.

تمتد مقاعد الدرجة الأولى على جانبي ممر منفرد، وتقدّم مساحة واسعة بخصوصية عالية ومقعدا كبيرا من الجلد مع مصطبة عثمانية يمكن تحويلهما إلى سرير منبسط بالكامل.

وتعتبر أجنحة الدرجة الأولى من أكبر الأجنحة حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة البرامج التلفزيونية على شاشة 24 بوصة وحقيبة مستلزمات الراحة الشخصية. كما تخطط الاتحاد للطيران للمرة الأولى توفير مقصورة "الإيوان" كخيار إضافي للضيوف لتعزيز تجربتهم في الدرجة الأولى.

أما ردهة الجلوس، المتوفرة للضيوف في الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، فتتكون من غرفة جلوس بمقاعد جلدية وبار يقدّم أنواع مختلفة من المشروبات المنعشة مع شاشة تلفاز ضخمة ووصلات إلكترونية.

وتنوي الاتحاد للطيران استئناف تشغيل A380 في صيف 2023 على رحلاتها بين أبوظبي ولندن، لتفسح المجال أمام زيادة الرحلات على الوجهات الحالية وإطلاق وجهات جديدة. وستقوم الاتحاد كذلك بضم 5 طائرات من طراز A320 لتدعم دخول الطائرة A380 للخدمة.

كما تستعد الشركة حالياً لإطلاق حملة توظيف وتدريب لطواقم الطائرة طراز A380، من طيارين وطواقم ضيافة جوية وفنيين وموظفي خدمات أرضية.

