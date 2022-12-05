وزارة المالية: المزاد السادس لسندات الخزينة يواصل تحقيق نتائج استثنائية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد السادس لإصدار سندات الخزينة ("T-Bonds") المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022 كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من هذا العام.

وشهد المزاد السادس لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبلالستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.72 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.5 مرة .. وكان الطلب قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل 3 أعوام بـ 750 مليون درهم، وسندات لأجل 5 أعوام بـ 750 مليون درهم، وبإجمالي 1.5 مليار درهم للإصدار في المزادالسادس.

وانعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 18 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام، وفارق 30 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 أعوام .. وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار ("re-opening") في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي.