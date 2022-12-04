«كهرباء دبي» تحتفي بعيد الاتحاد الـ 51

احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي، مع مختلف شرائح المجتمع بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات. ونظّمت الهيئة عدداً من الزيارات إلى المنشآت التعليمية الحكوميّة والخاصّة، وشاركت الطلبة احتفالاتهم بعيد الاتحاد أثناء الطابور الصباحي ورفع العلم، ووزعت عليهم الهدايا التذكارية بمشاركة «نور وحياة» شخصيتَي الهيئة الكرتونيتين اللتين تمثلان الكهرباء والمياه. وشارك في الاحتفالات أكثر من 11 ألفاً من الطلاب وأعضاء هيئات التدريس. كما نظمت الهيئة زيارة افتراضية شارك فيها 30 منشأة تعليمية استهدفت 4200 طالب وطالبة إلى متحف الاتحاد لتعريفهم بمسيرة الاتحاد.

كما احتفلت الهيئة بعيد الاتحاد مع أصحاب الهمم في فعاليتين منفصلتين؛ الأولى في حديقة مِشرف، والثانية في مركز النور لأصحاب الهمم بحضور 140 طالباً.