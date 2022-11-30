1.6 مليون مسافر متوقع عبر مطار أبوظبي في شهر

توقعت مطارات أبوظبي عبور أكثر من 1.6 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي في الفترة بين 20 نوفمبر الجاري و20 ديسمبر المقبل، في ظل تزايد حركة الطيران بالتزامن مع كأس العالم في قطر واقتراب موسم العطلات.

وأوضحت مطارات أبوظبي في ردّ على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك أكثر من 420 رحلة جوية بين مطاري أبوظبي والدوحة خلال الفترة بين 19 نوفمبر و24 ديسمبر 2022.

وقالت: «إننا نشهد حالياً أحد أكثر مواسم السفر ازدحاماً في مطار أبوظبي الدولي بالتزامن مع بطولة كأس العالم في قطر واقتراب عطلة نصف العام الدراسي ورأس السنة الميلادية، وهي مواسم تشهد حركة نشطة للسفر».

وأكدت مطارات أبوظبي، أنها على أتم الاستعداد لموسم سفر ناجح ومزدحم، حيث إن جميع العاملين في مطار أبوظبي الدولي في حالة تأهب قصوى، مشيرة إلى أن المطار يوفر خدماته حالياً لأكثر من 100 وجهة سفر على مستوى العالم.

ولفتت إلى أنه تم تشكيل فرق داعمة بهدف تسهيل حركة المسافرين خلال فترات الذروة في مطار أبوظبي، وذلك لتحقيق هدفها الذي يتمثل في توفير تجربة مطار سلسة ومريحة لكل المسافرين من خلال أنظمة السفر المتطورة وتسجيل الوصول الذاتي ونظام تسليم الأمتعة ذاتياً، إضافة إلى أنظمة التسجيل الإلكتروني والبوابات الإلكترونية.

وأفادت بأن مطار أبوظبي يواصل تقديم فحص مسحة الأنف (PCR) كخدمة اختيارية للقادمين لإمارة أبوظبي، كما يقدّم للركاب خدمات ومرافق مريحة من ضمنها مجموعة واسعة من منافذ البيع في السوق الحرة وخيارات متنوعة من المطاعم والمتاجر ومناطق ألعاب للأطفال، فضلاً عن مكاتب الصرافة وماكينات الصراف الآلي وصيدليات وعيادة طبية متوافرة على مدار 24 ساعة.

• «أبوظبي الدولي» يوفر خدماته لأكثر من 100 وجهة سفر على مستوى العالم حالياً.

• 420 رحلة بين مطاري أبوظبي والدوحة حتى 24 ديسمبر 2022.