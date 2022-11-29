معرض «ميبا» للطيران الخاص ينطلق في دبي 6 ديسمبر

تنطلق فعاليات معرض طائرات رجال الأعمال والطيران الخاص «ميبا»، في السادي من ديسمبر المقبل في مطار «دبي ورلد سنترال»، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا)، علي أحمد النقبي، خلال جلسة إحاطة إعلامية (عن بعد): «نجح معرض (ميبا) في ترسيخ مكانته بصفته المنصة المثالية لتأسيس الشراكات مع الخبراء الإقليميين والدوليين في قطاع طيران رجال الأعمال. ونفخر العام الجاري بعودة العديد من الجهات العارضة التي تحرص دوماً على المشاركة في معرضنا واستقطاب مشاركين جدد، ما يتيح لنا تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التي ترسم ملامح القطاع».

وتابع النقبي: «يشهد معرض (ميبا 2022) إطلاق العديد من المزايا الجديدة، بما فيها مؤتمر (بيز آف) الذي يستضيف أكثر من 45 خبيراً متخصصاً في سلسلة جلسات حوارية وعروض تقديمية حول أبرز التوجهات التي ترسم ملامح قطاع طيران رجال الأعمال، كما ندعو الحضور إلى تحميل تطبيق (ميبا شو كونكت) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يساعدهم على تسهيل التواصل التجاري بين الجهات العارضة والزوار وتنظيم اللقاءات مسبقاً».

بدوره، قال المدير الإداري لشركة «تارسوس» الشرق الأوسط، تيم هاوز: «نحرص على الارتقاء بمعرض (ميبا) ودفع عجلة النمو والابتكار في القطاع، ويسرنا الترحيب بالشركات والجهات العارضة في الدورة الأفضل من المعرض حتى اليوم لاستعراض أحدث الطائرات والابتكارات التقنية التي تسهم في النهوض بالقطاع.

ويحظى الحضور بفرصة مشاهدة أحدث المنصات الرقمية في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص والأصول القائمة على تكنولوجيا بلوك تشين للتعاملات الرقمية، وأكثر التقنيات تقدماً من أبرز الجهات المُصنّعة في العالم».

وشهدت دورة العام الجاري من المعرض ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار الدوليين المسجلين، 69% منهم من أبرز صناع القرار في القطاع.

وتشير التوقعات إلى استقطاب المعرض حضوراً واسعاً من الأسواق الرئيسة، بما فيها آسيا وأوروبا.

كما يسلط المعرض الضوء على عدد من الطائرات الجديدة.