الطاير: استراتيجية «ديوا» تسهم في تقديم عائدات استثنائية لحملة الأسهم

أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة تركز على إعادة صياغة المفاهيم التقليدية للعمل في قطاع المؤسسات الخدماتية من خلال الابتكار الذي يمثل أهمية استراتيجية بالنسبة للهيئة. وقال إن تنفيذ استراتيجية الهيئة أسهم بالفعل في تقديم عائدات استثنائية لحملة أسهم الهيئة، ما يشير إلى أن استراتيجية «ديوا» تركز على ضمان تحقيق عائدات مستدامة، واستمرارية النمو ومضاعفة قيمة النمو.

نمو مستدام

وتفصيلاً، أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA)، أن نجاحها الملحوظ في تنفيذ استراتيجيتها، يسهم في تحقيق عائدات مجزية للمساهمين، حيث تركز استراتيجية الهيئة على تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي المبتكر والذكي، وتحسين العائدات للمساهمين، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية.

وأفادت «ديوا» بأن ركائز النمو المستدام للهيئة، تتضمن تحديد الأولويات، وتلبية احتياجات إمارة دبي، وتعظيم العائدات من محفظة الأصول التشغيلية، وتوفير عائدات مستدامة ومبتكرة، وتوسيع النطاق التشغيلي لمحفظة الشركات التابعة لها في جميع أنحاء دولة الإمارات، مع الأخذ في الاعتبار النمو الدولي، والشراكات عبر محفظتها التشغيلية.

بنية متطورة

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة تسهم في ترسيخ مكانة دبي، وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة، وتلبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة».

وأضاف: «نعمل على مواكبة الطلب من خلال تنفيذ مشروعات رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي، والتوسع في مشروعات: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، تحقيقاً لـ(استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050) لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

عائدات استثنائية

وتابع الطاير: «استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي، وركائز النمو، والتزاماتنا الرأسمالية، عوامل أساسية تسهم في تحقيق طموحاتنا في مجال تحول الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني لعام 2050، مع دعم الطلب القوي على محفظتنا من المنتجات والخدمات الحصرية في دبي».

وقال: «نركز في الهيئة على إعادة صياغة المفاهيم التقليدية، للعمل في قطاع المؤسسات الخدماتية من خلال الابتكار الذي يمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لنا. وأسهم تنفيذ استراتيجيتنا بالفعل في تقديم عائدات استثنائية لحملة أسهم الهيئة، ما يشير إلى أن استراتيجية الهيئة تركز على ضمان تحقيق عائدات مستدامة، واستمرارية النمو ومضاعفة قيمة النمو، والتي تشكل حجر الأساس لعرض القيمة الأساسي بالنسبة للمساهمين».

أرباح قياسية

وسجلت هيئة كهرباء ومياه دبي، أرباحاً صافية قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بقيمة 6.47 مليارات درهم، بما يعادل صافي أرباح العام الماضي بأكمله تقريباً. وارتفعت إيرادات الهيئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 20.63 مليار درهم، في ما من المتوقع أن تحقق الهيئة العام الجاري أفضل أداء مالي سنوي في تاريخها.

الهيدروجين الأخضر

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي، أنها تركز على استشراف التحديات المستقبلية والاستعداد والتخطيط لها وتحويلها إلى فرص واعدة، مشيرة إلى مشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج «الهيدروجين الأخضر» باستخدام الطاقة الشمسية.

وأوضحت أنه تم تصميم المشروع التجريبي، ليكون قادراً على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين، بما في ذلك التنقل والاستخدامات الصناعية.

«التنقل الأخضر»

ولتشجيع التنقل الأخضر، انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من تركيب 336 محطة شاحن أخضر لشحن السيارات الكهربائية في دبي، في وقت تخطط فيه لزيادة هذا العدد إلى 1000 محطة بحلول عام 2025.

وأكدت الهيئة أنه مع استمرار نمو أعداد السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، فإنها تواصل تحقيق مكاسب عبر تقديم خدمات شحن المركبات الكهربائية، عبر شبكتها من محطات الشحن للسيارات المسجلة وغير المسجلة.

محطات الإنتاج

ولفتت هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أنها تمتلك محفظة عالمية المستوى من محطات الإنتاج القائمة، والمخطط لها، ومنها: محطة جبل علي، ومحطة العوير، اللتان تعملان بالغاز الطبيعي، ومحطة حصيان، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، ويضم مركزاً للبحوث والتطوير، إضافة إلى المحطة الكهرومائية في «حتا»، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.

وأشارت الهيئة كذلك إلى القدرة الحالية والمخطط لها لإنتاج المياه، وتتمثل في محطة جبل علي، بقدرة 490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، وهي أكبر منشأة لتحلية المياه على مستوى العالم، ومحطة حصيان.

