«الشارقة للسياحة» يناقش الاستدامة والفرص المستقبلية في القطاع

يجمع «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2022»، الذي تنظمه «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، غداً، في «مركز إكسبو الشارقة»، تحت شعار «بناء مستقبل مستدام للسياحة»، نخبة من الخبراء وصناع القرار والمؤثرين والمتخصصين بصناعة السفر والسياحة والطيران والضيافة وإدارة الوجهات، في سلسلة جلسات وندوات حوارية، لمناقشة أوضاع ومستقبل صناعة السياحة الواعد، ودور التكنولوجيا الحديثة في ازدهارها وتطورها واستدامتها، وطرح موضوعات حول أهمية تطويع الابتكارات الذكية في تطوير البنى التحتية للقطاع السياحي من خلال استخدام تقنيات الجيل القادم والذكاء الاصطناعي والميتافيرس لتحسين التجربة السياحية، وتقديم منتجات مبتكرة من شأنها أن تدعم المنظومة الاقتصادية والسياحية على حد سواء.

وتقدم الدورة التاسعة من المنتدى للجمهور فرصة حضور عدد من جلسات وندوات المنتدى، الذي يشكل منصة لتوجيه وتطوير صناعة السفر والسياحة والضيافة، وتحفيزها وترسيخها، حيث تضم نخبة من المتحدثين من دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم، لمناقشة موضوعات عدة تتعلق بصناعة السفر والسياحة.

وقال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد المدفع: «نتطلع إلى حوارات مثمرة ونقاشات بنّاءة وأفكار إبداعية، وإلى تبادل الرؤى المبتكرة والتجارب والخبرات الهادفة التي تثري معارف الزوار حول أوضاع القطاع السياحي ومستجداته وتوجهاته المستقبلية، وعلاقته بالتكنولوجيا والاستدامة، والتي سيناقشها نخبة من المسؤولين والمتخصصين في صناعة السفر والسياحة والطيران وإدارة الوجهات خلال جلسات دورة العام الجاري من منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر، الذي يعتبر منصة سنوية تلتقي فيها نماذج ملهمة يمكن الاستفادة منها ومن تجاربها وإنجازاتها، آملين أن الحدث سيخرج بتوصيات مهمة وبنّاءة ستسهم في استشراف مستقبل السياحة في إمارة الشارقة».

• «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر» يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والمتخصصين.