3 تريليونات دولار حجم الصناعة المالية الإسلامية بنهاية 2021

قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إن «الدول العربية تولي أهمية خاصة للصناعة المالية الإسلامية بقطاعاتها المختلفة: البنوك الإسلامية، والتأمين التكافلي، وأسواق المال الإسلامية والقطاع المالي غير المصرفي».

وأضاف الحميدي، في كلمته على هامش افتتاح دورة تدريبية حول «تحليل القوائم المالية للبنوك الإسلامية»، ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، أن الدول العربية تستحوذ على نحو 60% من حجم الصناعة المالية الإسلامية، البالغ حجمها ثلاثة تريليونات دولار مع نهاية عام 2021. وأشار إلى أن البنوك الإسلامية تعتبر قاطرة الصناعة المالية الإسلامية، إذ تستحوذ بدورها على ما يزيد على 68% من حجم الصناعة.