8200 مشارك في «أسبوع أبوظبي المالي»

اختتم أسبوع أبوظبي المالي 2022 أعمال دورته الأولى، أخيراً بنجاح، محققاً نتائج ملموسة في ظل مشاركة واسعة من مجتمع المال والأعمال من حول العالم، بحضور أكثر من 8200 مشارك من جميع أطياف مجتمع الأعمال المالي على مدار الأسبوع، من بينهم أكثر من 500 من كبار الشخصيات العالمية و300 من المتحدثين البارزين من المنطقة والعالم، ومؤسسات تدير أصولاً تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات الأميركية، ونحو 100 شركة ناشئة.

وشمل الأسبوع أكثر من 100 جلسة حوارية وحلقات نقاشية، إضافة إلى 55 إعلاناً عن مشروعات شراكة ما بين الجهات الحكومية والخاصة والجهات الاقتصادية، والشركات الخاصة، ما جعل من أسبوع أبوظبي المالي محطة لحشد من خبراء القطاع والمختصين.