«أراضي دبي» تعتزم إطلاق مؤشر إيجارات جديد لكل مبنى في الإمارة

تخطط دائرة الأراضي والأملاك بدبي لربط مؤشر الإيجارات ونظام تصنيف المباني في دبي، بشكل كامل، وذلك بحسب مصادر عاملة بالقطاع، حيث من المتوقع أن يكون لكل مبنى مؤشر الإيجارات الخاصة به، يستطيع من خلاله المستأجر معرفة إيجار أي وحدة سكنية في أي منطقة بدبي، بشكل واضح.

ويعتبر «تصنيف المباني» من المشروعات المهمة التي أطلقتها «أراضي دبي» في يونيو 2015، وتم الإعلان عنها في الدورة السابقة من معرض «سيتي سكيب غلوبال 2021».

وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان عن تحديثات مهمة للمشروع ككل في دورة هذا العام من المعرض، الذي ينطلق اليوم، ومن أبرزها عملية الربط مع مؤشر الإيجارات.

وأكدت تقارير سابقة صادرة عن الدائرة أن التصنيف الخاص بالمباني واحتساب عدد النجوم لكل مبنى يرتبط بـ64 بنداً، مشيرة إلى أن الربط يستهدف تحديد قيمة إيجار المبني، بحسب الخدمات المقدمة فيه، مثل نظام الأمن والحراسة داخل المبنى، وعمر المبنى، وحمامات السباحة، والصالة الرياضية، إضافة إلى المواقف، والصيانة، ونوع المكيف في المبنى، وخلوه من بقع تسريب المياه، ومواقف لهيئة الطرق والمواصلات خارج المبنى، ووجود نظام إنذار للحريق، ووجود جمعية ملاك، فضلاً عن عدد المخارج والسلالم، وشكل المبنى، ومواقف ذوي الهمم، وغيرها من المعايير التي تحدد طبيعة المبنى.

ويعد «تصنيف المباني» من المشروعات المهمة التي أطلقتها «أراضي دبي» في يونيو 2015، وينصبّ على جمع معلومات دقيقة عن العوامل المؤثرة في سعر تأجير الوحدات السكنية داخل المبنى، من موقع ومساحة وإطلالة، مروراً بالخدمات والصيانة، ووصولاً إلى أدق التفاصيل من خدمات مقدمة داخل المبنى، بما فيها صالات رياضية وأحواض سباحة.

ويبدأ تصنيف المباني في دبي من نجمة واحدة وصولاً إلى خمس نجوم، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى زيادة دقة «حاسبة الزيادة الإيجارية».

يشار إلى أن مشروع تصنيف المباني، اعتمد على خمسة معايير، بهدف تحقيق أعلى درجات الدقة في المسح، وتشمل المعايير الهندسية والفنية، الاستدامة، التوثيق، الصحة والسلامة، والإدارة والمالية. ويندرج تحت كل معيار عدد من الأسئلة لاستنباط البيانات، بلغ عددها الإجمالي 64 سؤالاً، ويمنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم.

إضافة إلى المعيار الخاص «4 بلاس» للمباني التي تراعي أعلى معايير الاستدامة الخضراء، كما يعتمد التصنيف ببساطة على المرافق المتاحة وجودة صيانة المبنى، مثل مواقف السيارات والمصاعد وتكييف الهواء والواجهة، وما إلى ذلك.

ويقدم المشروع طيفاً واسعاً من الخدمات والحلول الاستباقية لخدمة المتعاملين في القطاع العقاري، لتستفيد منه بذلك فئات مختلفة، تشمل: المستثمرين، والملاك، والمستأجرين، والمطورين العقاريين، والمؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.

وبحسب تصريح سابق لمسؤولين بدائرة الأراضي والأملاك بدبي، حول المشروع، فإن المشروع استغرق كثيراً من الجهد للوصول إلى وضعه الحالي، الذي سيزيد من دقة البيانات المرتبطة بالثروة العقارية في دبي، ومن أبرز هذه الجهود، الزيارات الميدانية للأراضي، والاستعانة بالأنظمة الذكية لمسح 45 ألف قطعة أرض فضاء، والتعاون مع الشركاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، للحصول على الصورة من الأقمار الاصطناعية.

التصنيف الخاص بالمباني واحتساب عدد النجوم لكل مبنى يرتبط بـ64 بنداً.