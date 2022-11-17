«Liv.».. أول منصة رقمية في الدولة تتيح الاشتراك في الاكتتابات العامة

أصبح «Liv.» البنك الرقمي من بنك الإمارات دبي الوطني، أول منصة خدمات مصرفية رقمية على صعيد المنطقة تتيح لعملائها إمكانية الاشتراك في الاكتتابات الأولية العامة عبر التطبيق، وذلك بعد إطلاق بنك الإمارات دبي الوطني، الموقع الإلكتروني الشامل لمساعدة المستثمرين الأفراد على المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية في وقت سابق من العام الجاري.

وذكر البنك في بيان أمس، أن هذه المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع سوق دبي المالي، تهدف إلى دعم مشاركة المستثمرين في عمليات الإدراج المقبلة.

وستسهم منصة «Liv.» في دعم رحلة المستثمرين في كل خطوة، بدءاً من تمكين العملاء المحتملين من تسجيل اهتمامهم بالاكتتابات العامة الأولية القادمة، مروراً بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي بما في ذلك أبرز المراحل، وتواريخ الإدراج، والسبل المتاحة للاكتتاب، وصولاً إلى الخطوة الأهم لإكمال رحلتهم الاستثمارية التي تتمثل في قدرتهم على إتمام عمليات الدفع عبر التطبيق نفسه.

وتُمكّن واجهة المنصة الفردية سهلة الاستخدام المستثمرين من إتمام عملية الاكتتاب بنقرات بسيطة دون الحاجة لاستخدام المعاملات الورقية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، محمد البستكي، إن «إمكانية الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية من خلال المنصة، تأتي امتداداً للمبادرة الحالية التي تتمثل في توفير رحلة رقمية شاملة للمستثمرين، وتشكل أيضاً علامة فارقة في التزام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بتقديم حلول مبتكرة وفرص جديدة لعملائه».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لدى بنك الإمارات دبي الوطني، بيدرو سوسا كاردوسو، إن «نمو الوعي المالي، الذي يأتي في طليعة الاهتمامات للراغبين في الاستثمار، فضلاً عن تطور المشهد الاستثماري، أسهما في جعل الاكتتابات العامة خياراً استثمارياً مفضلاً وشائعاً بين قاعدة عملائنا».

• المنصة التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة تتيح للمستثمرين إتمام عمليات الدفع عبرها.