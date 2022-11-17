«سفلز»: دبي تتصدر الوجهات العالمية للمساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة

أصدرت «سفلز»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، أحدث تقاريرها حول قطاع المساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة، أشارت فيه إلى تصدر دبي وجنوب فلوريدا ونيويورك الوجهات العالمية للمساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة، بناء على مستويات العرض الضخمة من المشاريع المُكتملة والمستقبلية فيها. ونجحت هذه المناطق في بناء أسواق للعقارات الفاخرة واستقطاب مجموعة واسعة من المشترين المحليين والعالميين، بالاستفادة من نشاطها التجاري والثقافي الكبير.

وأشارت الشركة في بيان أمس، إلى أن قطاع المساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة أثبت مرونة كبيرة وقدرة استثنائية على مواجهة الاضطرابات والتغيرات العالمية، فقد حقق القطاع على مدار السنوات الـ10 الماضية، نمواً بنسبة أكبر من 150%، مع مواصلة تشييد المزيد من المشاريع بوتيرة ثابتة، وينتشر اليوم 640 مشروعاً سكنياً تضم نحو 100 ألف وحدة سكنية تابعة لعلامات تجارية فاخرة في جميع القارات باستثناء القطب المتجمد الجنوبي، ومن المتوقع أن تتجاوز مستويات العرض 1100 مشروع بحلول عام 2027، بما يقارب ضعفي مستويات العرض الحالية.

وتستقطب مراكز التنمية الاقتصادية ووجهات جمع الثروات في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، اهتماماً متزايداً واستثمارات متجددة من العلامات العالمية.

وسجلت المنطقتان زيادة في مستويات العرض على المشاريع خلال العقد الماضي بواقع 400% و216% على التوالي.

ومن المتوقع استمرار النمو العالمي لقطاع المساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة مع ترسيخ منطقة الشرق الأوسط لمكانتها الرائدة في تنمية المشاريع المستقبلية، مع توقعات بزيادة في مستويات العرض بنسبة 86% في نهاية الفترة المرتقبة.

وتحتل أميركا الوسطى والجنوبية المركز الثاني مع توقع نمو مستويات العرض بنسبة 71%، وتأتي أوروبا بنسبة 55% في المركز الثالث لأبرز مواقع التنمية الرائدة على مستوى العالم.

وتشير التوقعات إلى تسجيل كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات وفيتنام والمكسيك أكبر عدد من المشاريع الجديدة، بواقع أكثر من 30 مشروعاً في كل دولة خلال الفترة المتوقعة، مع تسجيل الولايات المتحدة أكثر من 70 مشروعاً متوقعاً.

وتسجل مصر والمملكة العربية السعودية وقبرص وقطر وكوستاريكا نمواً بنسبة تزيد على 300% في مستويات العرض الحالية من مشاريع المساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة، ما يؤكد توجه العلامات نحو تعزيز استثماراتها في منطقتي الشرق الأوسط وأميركا الوسطى والجنوبية.

وقال رئيس قسم استشارات المشاريع العقارية السكنية العالمية في شركة «سفلز»، ريان إيتاني: «بعد سنوات من التطور أثبت قطاع المساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة مرونة وقدرة كبيرة على التأقلم مع ظروف السوق الصعبة، موفراً الاستقرار والجودة الموثوقة للمشترين من جهة، والعائدات الجذابة لشركات وعلامات التطوير العقاري من جهة أخرى. ويمضي القطاع في مسيرة التوسع والنمو على المدى القصير، في ضوء التخطيط لمشاريع ضخمة في مناطق متنوعة، وتأكيد شركات وعلامات التطوير العقاري على التزامها بدعم القطاع».

من جانبه، قال مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة «سفلز»، سوابنيل بيلاي: «تبحث العلامات التجارية في مختلف أنحاء العالم عن مواقع جديدة لتعزيز انتشارها ودعم محفظة أعمالها، حيث يسهم الأفراد الأثرياء ودائمو التنقل عالمياً في تحفيز الطلب على المساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة. وتسعى شركات وعلامات التطوير العقاري إلى تحديد مواقع النمو المفضلة للأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية بهدف تحسين عروضها، فخلال السنوات الخمس الماضية، سجلت أميركا الشمالية أعلى معدلات النمو في أعداد الأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية بنسبة 53%، تلتها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 34%، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 31%. ويتوافق هذا مع نتائج تقرير (سفلز) المتعلقة بترتيب المناطق ذات مستويات النمو الأعلى في القطاع خلال الفترة ذاتها».

وأضاف: «تشير التوقعات إلى تسجيل منطقة الشرق الأوسط زيادة كبيرة في أعداد الأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المرجح أن تشهد دولة الإمارات زيادة بنسبة 22% في أعداد العائلات ذات الملاءة المالية العالية، إلى جانب تسجيل كل من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر نمواً إيجابياً في أعداد السكان الأثرياء بنسب 13% و51% و22% على التوالي، ما يمثل بادرة مبشرة لسوق مشاريع المساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة في المنطقة».