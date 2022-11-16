سيف بن زايد: «أدنوك» تعزّز ريادة الإمارات في قطاع الطاقة إقليمياً وعالمياً

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وكان في استقبال سموّه، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.

واطّلع سموّه خلال زيارته على مركز التحكم الرقمي «بانوراما» التابع لـ«أدنوك»، حيث تعرف إلى دوره المهم في رفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وتعزيز القيمة، عبر الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) والبيانات الضخمة وغيرها من التقنيات المتقدمة. واستطاعت «أدنوك» تحقيق قيمة تجارية تقدر بمليارات الدراهم عبر هذا المركز منذ افتتاحه في عام 2017.

وأشاد سموّه بدور «أدنوك» المحوري كمحرك رئيس للنمو والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، ومساهمتها المهمة في تعزيز ريادة الدولة في قطاع الطاقة إقليمياً وعالمياً، بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

كما أثنى سموّه على جهود كوادر «أدنوك» ودورهم الرئيس في تحقيق استراتيجيات الشركة وأهدافها، وترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في قطاع الطاقة.

من جانبه، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تشرفنا بزيارة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لـ(أدنوك)، والتي تعكس اهتمام ودعم القيادة الرشيدة المتواصل للشركة وكوادرها، والذي كان له أثر كبير على مسيرة التقدم والنمو التي شهدتها على مدار السنوات الماضية. ونحن مستمرون بفضل هذا الدعم بتنفيذ خططنا الاستراتيجية، وتسريع أعمالنا لمواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات و(أدنوك) كمورد موثوق لمصادر الطاقة المنخفضة الكلفة والانبعاثات لمختلف دول العالم».

ويسهم مركز التحكم الرقمي «بانوراما»، الذي يقع في المقر الرئيس لشركة «أدنوك»، في جمع المعلومات والبيانات الفورية من مختلف شركات مجموعة «أدنوك»، واستخدام النماذج التحليلية الذكية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتوليد رؤى وتوصيات تساعد في اتخاذ قرارات فورية بشأن العمليات التشغيلية.

ويمكن لمركز بانوراما عرض 250 ألف نقطة بيانات فورية من جميع المواقع التشغيلية، وتوفير تكامل تام للبيانات بين المنشآت البحرية والبرية.

ويوفر مركز التحكم الرقمي «بانوراما»، الذي يعد المنصة العالمية الوحيدة من نوعها في قطاع النفط والغاز، ميزة فريدة من حيث تكامل وسرعة وسهولة الوصول إلى البيانات عبر عمليات «أدنوك»، ويمكن لـ«بانوراما» تحديد وحساب القيمة النهائية من كل خطط العمليات لفترة زمنية تراوح بين يوم إلى أكثر من 30 عاماً.

ويعد مركز التحكم الرقمي «بانوراما» إحدى مبادرات التحول الرقمي العديدة التي تقوم بها شركة «أدنوك» لاعتماد أحدث التقنيات المتطورة عبر مختلف مجالات ومراحل أعمالها في قطاع النفط والغاز.

وتشمل كذلك المبادرات الرقمية الأخرى للشركة مركز «ثمامة لدراسة المكامن البترولية»، الذي يستخدم التحليلات الذكية ومنصات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعرف إلى أنماط وأشكال الصخور، وتقنيات الصيانة التنبؤية، وحساب الموارد الهيدروكربونية القائم على «سلسلة الكتل» (بلوك تشين)، وغيرها من التقنيات لتعزيز العمليات في المكامن البترولية في باطن الأرض، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين خطط تطوير الحقول وتقليل وقت الحفر.