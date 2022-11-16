الغرير: 90% من الخدمات والمعاملات في البنوك بالإمارات «إلكترونية»

قال رئيس اتحاد المصارف، عبدالعزيز الغرير، إنه «من المتوقع أن تنمو إيرادات البنوك بنسبة 50% بحلول 2030، لتصل إلى 25 مليار دولار (أي ما يعادل 92 مليار درهم)، بدعم من الزخم الإيجابي والاستثمارات الحديثة في التكنولوجيا».

وأضاف أن «نحو 90% من الخدمات والمعاملات في البنوك بالإمارات تتم إلكترونياً، فيما تراجع استخدام (الكاش) فى المدفوعات إلى 20% تقريباً، وذلك خلال الفترة ما بين 2017 إلى 2021».

وبيّن الغرير، في كلمة له خلال اليوم الثاني من فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، أن «القطاع المالي في دولة الإمارات قوي ومتين ويتمتع بملاءة مالية»، مشيراً إلى أن «أصول القطاع المصرفي تضاعفت 12 مرة خلال الـ20 سنة الماضية من 75 مليار دولار (275 مليار درهم) عام 2000، إلى أكثر من 900 مليار دولار (3.3 تريليونات درهم) عام 2022».

وأشار إلى أن استخدام الخدمات الرقمية وفتح الحسابات عبر الانترنت، زاد بنسبة أكثر من 50%، فيما تم إغلاق أكثر من 200 فرع، تشكل 30% من إجمالي الفروع في الإمارات نتيجة التحول الرقمي.

وأضاف الغرير أن «دولة الإمارات تعد المركز المالي الأول في المنطقة بلا منازع، وهناك تحول رقمي كبير في أداء البنوك لتواكب متطلبات العملاء».