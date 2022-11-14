"العربية أبوظبي" تطلق رحلات جديدة مباشرة إلى طشقند في أوزبكستان

أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إطلاق رحلات جديدة إلى طشقند، عاصمة أوزبكستان.

وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار إسلام كريموف طشقند الدولي من خلال تسيير رحلتين أسبوعياً ابتداءً من 7 ديسمبر 2022.

وبهذه المناسبة قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسعدنا إضافة العاصمة الأوزبكستانية طشقند إلى شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي. وتواصل العربية أبوظبي استراتيجيتها التوسعية لتعزيز ربط العاصمة الإماراتية مع العديد من الوجهات الدولية، فضلاً عن المساهمة في نمو قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم هذه الوجهة الجديدة لعملائنا فرصة لزيارة المدينة التاريخية كما تعكس التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بخيارات سفر أوسع تضمن قيمة مضافة بأسعار معقولة ".

وتواصل "العربية أبوظبي" خططها التوسعية عبر إضافة وجهات سفر جديدة من وإلى العاصمة الإماراتية. وتُشكّل "طشقند" الوجهة الدولية السادسة والعشرين بعد كل من الإسكندرية وسوهاج والقاهرة ودكا وشيتاغونغ والخرطوم وكاتماندو ومسقط وصلالة وساراييفو وتبلّيسي وفيصل أباد ومولتان وكوتشن وكاليكوت وتريفاناندروم واسطنبول صبيحة وتشيناي ومومباي وأحمد أباد والبحرين وبيروت والكويت، وموسكو.



وتشغل مجموعة العربية للطيران طائرات ايرباص A320 وA321 neo-LR، وهي طائرات ذات الممر الواحد الأكثر حداثة ومبيعاً حول العالم، حيث توفّر راحة إضافية من خلال المقاعد الواسعة والمساحة الرحبة التي تجعلها الأفضل مقارنة مع أي مقصورة من الدرجة الاقتصادية. وتتيح الطائرة للركاب إمكانية الاستمتاع بخدمة الترفيه المجانية "سكاي تايم" ، والتي تقدم طيفاً واسعاً من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية.

تُعدّ العاصمة الأوزبكستانية طشقند واحدة من أقدم المدن الواقعة على طريق الحرير الذي يربط بين الصين وأوروبا. وتشتهر المدينة بوجهاتها السياحية الرائعة التي تستقطب السياح لزيارة معالمها التراثية العريقة التي تتركّز في المدينة القديمة فضلاً عن المساحات الخضراء والأسواق التجارية، والمقاهي والمطاعم.