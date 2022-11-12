تقرير: الرؤساء التنفيذيون في الإمارات أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل الأعمال

أظهر تقرير حديث أن الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل الأعمال، ويتفوقون على نظرائهم العالميين في التنويع والاستراتيجية الرقمية.

أوضح تقرير «آفاق وتوقعات الرؤساء التنفيذين» الصادر عن مؤسسة «كي بي إم جي» العالمية المتخصصة في الخدمات المالية والاستشارات، أن 68% من قادة الأعمال المحليين عمدوا إلى تنويع أعمالهم مقارنة بـ32% فقط من الرؤساء التنفيذيين العالميين، ما يجعلهم يتقدمون على نظرائهم حول العالم خلال ستة أشهر على الأقل. وأضاف التقرير، الذي شمل آراء ووجهات نظر 1325 رئيساً تنفيذياً عبر 43 دولة، بما في ذلك 25 من دولة الإمارات، أن الرؤساء التنفيذيين في الإمارات متفائلون بشأن آفاق أعمالهم، حيث توقع 60% من المستطلعين، زيادة أرباحهم بنسبة 2.5 إلى 4.5% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وهو ما يزيد على ضعف عدد الرؤساء التنفيذيين في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي لوار غلف»، نادر حفار، إن «دولة الإمارات تتمتع بأحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، ما مكنها من مواجهة سلسلة من التحديات بدءاً من جائحة (كوفيد-19) إلى الغموض الذي يحيط بالوضع الجيوسياسي، إضافة إلى التحديات الاقتصادية».

وأضاف أن التقرير أكد جاهزية الدولة لتحقيق نمو غير مسبوق، مدعوماً بقوة عاملة متنوعة وقدرات رقمية محسّنة نتيجة لتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وسلاسل التوريد المتنوعة.