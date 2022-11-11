بيان من "طيران الامارات" بخصوص رحلتي أثينا

أكد متحدث باسم طيران الإمارات، أن الرحلة "ئي كيه 210" من أثينا إلى دبي في 10 نوفمبر عادت إلى البوابة قبل الإقلاع، وأن الرحلة "ئي كيه 209"، من أثينا إلى نيوارك في 10 نوفمبر عادت بعد الإقلاع إلى أثينا، وذلك لإجراء فحص أمني بناءً على طلب السلطات.



وقال المتحدث في بيان صحافي إن طيران الإمارات قامت بتغيير حجوزات الركاب الذين كانوا على الرحلة "ئي كيه 209"، للسفر في 11 نوفمبر، ووفرت لهم الإقامة الفندقية.



وأضاف:"تعتذر طيران الإمارات لركابها عن الإزعاج الذي تسبب فيه هذا الإجراء الخارج عن إرادتها".