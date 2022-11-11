242 مليون درهم صافي أرباح «سالك» في الربع الثالث

حققت شركة «سالك» صافي ربح بقيمة 242 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري، بمعدل 0.03 درهم لكل سهم، فيما سجلت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 9.1%، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، لتصل إلى 445 مليون درهم، وذلك نتيجة للأداء التشغيلي القوي، الذي يعكس انتعاشاً في الحركة الاقتصادية ونمواً في الحركة المرورية.

وبلغت أرباح الشركة قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 291 مليون درهم بهامش ربح بلغ 65.4%.

واعتمد مجلس إدارة «سالك»، خلال اجتماعه برئاسة رئيس المجلس، مطر الطاير، النتائج المالية المرحلية الموجزة لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022، وهي أول نتائج مالية تصدرها كشركة مستقلة بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وقال الطاير: «نمتلك نظرة مستقبلية إيجابية، كوننا نتمتع بوضع قوي للاستفادة من خطط التوسع الطموحة لدبي، ومبادرات النمو الطبيعي لأعمالنا، ولدينا ثقة كبيرة بقدرات الشركة في توفير قيمة مضافة لجميع المساهمين على المدى الطويل».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سالك، إبراهيم سلطان الحداد، إن «مؤشرات الأداء المالي للربع الثالث من عام 2022، تؤكد قوة وصلابة نموذج عمل الشركة الفريد، بصفتها المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية الثماني في إمارة دبي».

9.1 %

ارتفاعاً في إيرادات «سالك» لتصل إلى 445 مليون درهم.