«3M» العالمية تفتتح مقرها الإقليمي الجديد في «دبي للإنترنت»

افتتحت شركة «3M» المدرجة في بورصة نيويورك، أمس، مقرها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت، التابعة لمجموعة «تيكوم».

وتعكس هذه الخطوة التزام «3M» الراسخ تجاه دولة الإمارات، ودعمها رؤية دبي لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار والتصنيع، مستمدة الإلهام من نهج القيادة الإماراتية الرشيدة. ويسهم المقرّ الجديد لـ«3M»، الذي يركز على العديد من مبادرات الاستدامة، في تقليل الانبعاثات الكربونية، ويبرز في الوقت نفسه خبرات الشركة في مجال العلوم والابتكار. كما يوفر المقر الجديد حلولاً لمستقبل العمل، من خلال تبني نهج «3M» القائم على الثقة، «إعمل على طريقتك» (Work Your Way)، الذي يتيح للموظفين إعداد جدول زمني يمكنهم من خلاله العمل في أنسب مكان وتوقيت بالنسبة لهم لضمان أعلى مستويات الكفاءة.

وقال نائب الرئيس والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «3M»، لاسيزلو مونفر، إن «(3M) تسعى إلى توفير تجربة استثنائية لموظفيها وتحقيق أداء مميز، مع القيام بدورها في حماية البيئة من أجل إرساء مستقبل أكثر استدامة للجميع». وأضاف أن «(3M) تتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وشبكة شراكاتها العالمية لحفز العمل الجماعي في مجالات تغيّر المناخ، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار اتفاقية وقعها الطرفان في عام 2021 لمدة ثلاث سنوات».

من جهته، قال النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» - القطاع التجاري، عمار المالك: «منذ أكثر من عقدين من الزمن، نجحت دبي في إرساء بيئة عمل تنافسية وجاذبة استقطبت كبرى وأهم صُنّاع التكنولوجيا في العالم، وذلك مع إطلاق مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة (تيكوم)».

وأضاف أن «افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة (3M) العالمية، يأتي تأكيداً إضافياً على الدور الفاعل الذي تضطلع به مجموعة (تيكوم) ومدينة دبي للإنترنت، لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للتكنولوجيا، وحاضنة للمواهب والعقول المبدعة».