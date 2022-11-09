«نخيل» تحصل على تمويل استراتيجي بـ 17 مليار درهم

أعلنت شركة «نخيل للتطوير العقاري» عن حصولها على تمويل بقيمة 17 مليار درهم في صفقة تمويل استراتيجي، لدعم مرحلة النمو والتوسع الجديدة، وشمل ذلك اتفاقات «إعادة تمويل» بقيمة 11 مليار درهم، واعتمادات تمويل إضافية بقيمة ستة مليارات درهم.

وأفادت الشركة في بيان بأن من المقرر أن توظّف هذا التمويل لتسريع عمليات تطوير مشروعاتها الجديدة، بما في ذلك مشروع «جزر دبي»، وغيرها من مشروعات الواجهة البحرية الواسعة.

وأوضحت أنه تم تأمين القروض التي تبلغ قيمتها 11 مليار درهم، عبر مجموعة من ثلاثة بنوك هي: «المشرق»، «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد على الأسس المالية القوية التي تتمتع بها الشركة، وآفاق النمو طويلة الأجل التي تنشدها.

وقال متحدث من «نخيل»: «ستلعب اتفاقات التمويل الجديدة دوراً مهماً في تعزيز مكانة الشركة المالية، كما ستعكس ثقة المؤسسات المصرفية بالتوجه الاستراتيجي الجديد للشركة».

وأكد أن قطاع العقارات في دبي يسجل نمواً قوياً، مدفوعاً بالإجراءات التنظيمية التي تتخذها الحكومة، مثل إصدار التأشيرات طويلة الأجل، والنشاط الاقتصادي المزدهر المدعوم بنمو قوي لقطاعات التجزئة والترفيه والضيافة.

وتابع: «بصفتنا أحد أبرز شركات التطوير العقاري في دبي، والتي تتمتع بأصول عالية الأداء ضمن القطاعات الاقتصادية الأساسية، فإننا في طور بدء مرحلة جديدة من النمو والتوسع نضع فيها مصلحة المتعاملين معنا على قائمة الأولويات، وتؤكد هذه المرحلة الجديدة التي تدخلها شركتنا، على التزامنا بتطوير مجمعات سكنية استثنائية، وتعزيز خدمات المتعاملين».