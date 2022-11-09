%30 نمواً في الطلب على معدات تصنيع الأغذية بالدولة منذ بداية 2022

قال مسؤولون في شركات متخصصة بمعدات تصنيع المواد الغذائية والمشروبات، إن القطاع سجل نمواً في الطلب بنسب راوحت بين 10 و30% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المشاركة في معرض «غلفود للتصنيع 2022»، الذي بدأ أعماله في مركز دبي التجاري العالمي أمس، أن انتعاش السياحة والضيافة بعد الجائحة، عزز من عودة معدلات النمو القوية لسوق معدات تصنيع الأغذية عقب ذروة الجائحة.

وتفصيلاً، قال مدير قطاع تصنيع وتجهيز المواد الغذائية في شركة «دي جي ميدل إيست»، أسامة صلاح، إن قطاع تصنيع الأغذية شهد معدلات نشاط لافتة منذ بداية العام الجاري في السوق الإماراتية، في مؤشر على التعافي من تداعيات جائحة «كورونا». وأضاف صلاح أن الطلب على مبيعات المعدات سجل نمواً بنسبة 30% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح أن النشاط الكبير في قطاعي السياحة والضيافة كان من أبرز العوامل التي دعمت التعافي والنمو في الطلب على منتجات تصنيع الأغذية، عقب فترات البطء التي شهدها القطاع خلال الجائحة.

بدوره، قال مدير المبيعات والدعم في شركة «تكني سي إيه»، ميشيل الحلبي، إن سوق تصنيع المعدات الغذائية سجلّ معدلات نمو تدريجية في الطلب، بلغت حتى الوقت الراهن أكثر من 20% مقارنة بمعدلات الطلب خلال عام 2021.

وأضاف أن انتعاش قطاع السياحة والتوريد لمنتجات الأغذية للفعاليات والمعارض كان من العوامل المهمة الداعمة لعودة الانتعاش والنمو لمبيعات معدات تجهيز الأغذية، لافتاً إلى أن القطاع أصبح عقب الجائحة أكثر توجهاً للاعتماد على التقنيات الذكية.

من جهته، أكد المدير العام في قسم الصيانة بشركة «دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا»، سانجيف ماهيشواري، أن سوق معدات وتجهيزات الصناعات الغذائية في الإمارات، شهدت نمواً في الطلب منذ بداية عام 2022 بنسب تجاوزت 10%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021، ما يعد تحسناً كبيراً في الطلب عقب الجائحة.

في السياق ذاته، أفادت مدير العمليات في شركة «ريسترانت وير»، رومانا كرواتير، بأن نسب النمو في قطاع تصنيع معدات إنتاج وتجهيز الأغذية يقدر بنحو 20% منذ بداية عام 2022.

وتوقعت تحسن المبيعات بنسب أكبر خلال العام المقبل، في ظل التعافي الكامل من تداعيات الجائحة.

• شركات أكدت تعافي «القطاع» من الجائحة مدعوماً بزيادة أنشطة الضيافة والسياحة.