أسبوع أبوظبي المالي ينطلق 14 نوفمبر الجاري

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن قائمة المتحدثين الرئيسين في الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي المالي 2022، الذي سيقام خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري. وتضم قائمة المتحدثين نخبة من قادة الفكر العالميين والإقليميين ومسؤولين حكوميين.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك عدد من الشركات الناشئة التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار في «مجمع الشركات الناشئة»، الذي يمثل جزءاً رئيساً من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي. ويهدف المجمع إلى أن يشكل منصة للتعرف إلى العقول النابغة في منظومة الشركات الناشئة، والتحاور معهم حول موضوعات التمويل وكيفية التوسع وبناء الجيل التالي من الشركات الناشئة المبتكرة.