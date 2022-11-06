«طيران الإمارات» تعرض «A380» بتقسيم 4 درجات في «البحرين للطيران»

أفادت شركة طيران الإمارات، بأنها ستعرض طائرتها «إيرباص A380» بتقسيم أربع درجات في الدورة السادسة من «معرض البحرين الدولي للطيران 2022»، الذي يقام في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري في قاعدة الصخير الجوية.

وذكرت الشركة في بيان أمس، أنها ستعرض إلى جانب «A380» العملاقة طائرة التدريب «إمبراير Phenom 100EV» التابعة لأكاديمية الإمارات للتدريب على الطيران.

وأشارت «طيران الإمارات» إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تشارك فيها بأكبر طائرة تجارية في العالم في معرض البحرين للطيران.

وأضافت أنه سيتاح لزوار المعرض الاطلاع على المرافق والتجهيزات الفريدة والمتقدمة التي توفرها طائرة «الإمارات A380» للركاب، بما في ذلك مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة.

ومن المتوقع أن تستقطب الطائرة ذات الدرجات الأربع أعداداً كبيرة من الزوار في المعرض.

وأوضحت الناقلة أن مقصورة الدرجة السياحية الممتازة تأتي بلمسات خشبية أنيقة مشابهة لدرجة الأعمال، فيما صُمّمت المقاعد لتوفير الراحة والدعم المثاليين مع مساند رأس قابلة للتعديل في ستة أوضاع. وبينت أن المقعد الجلدي ذا اللون الكريمي يتميز بامتداد واسع يصل إلى 40 بوصة، وعرض 19.5 بوصة، مع قابلية انحناء تصل إلى ثماني بوصات في وضع المهد المريح مع مساحة رحبة لتمديد الساقين.