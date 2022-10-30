"فاريانس" تستعد لتأسيس مقرها الرئيس في دبي برأسمال 100 مليون دولار

تقوم الشركات الناشئة بالمنطقة العربية في الوقت الحالي بإحداث ثورة حقيقية، لا سيما الشركات التي تعمل في مجالات تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا الاتصالات، ولعل من المنصات العربية التي شهدناها في الفترة الأخيرة هي منصة "في.كونكت"، أول منصة عربية لخدمات تكنولوجيا الاتصالات المُوحّدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تستعد لإطلاق إصدار ثوري في الربع الأخير من العام الحالي 2022، وهو الإصدار رقم (5.0) الذي يمثل الجيل الجديد من اجتماعات الفيديو والفصول الافتراضية والاتصالات الصوتية، يتفوق بمُميزاته وخصائصه الفريدة من نوعها على العديد من المنصات والتطبيقات العالمية.

المنصة من تطوير شركة "فاريانس" للتكنولوجيا التي نشأت في مصر وتعمل حاليا على تأسيس مقرها الرئيس في مدينة دبي، برأس مال 100 مليون دولار وخلال الـ5 سنوات القادمة ستصل إلى اكثر من نصف مليار دولار .

وصرح المدير التنفيذي لشركة "فاريانس"، ماجد عارف، أن "فريق تطوير البرمجيات في شركة فاريانس قام على مدار أكثر من عامين بإصدار العديد من النُسخ التجريبية لتطبيق في.كونكت وعمل تطوير كبير في خصائص الأمان وحماية البيانات عن طريق "End to End Encryption" وذلك حتى في الباقات المجانية من التطبيق، والتي تجعل جميع الاجتماعات والاتصالات التي تجري مـن خلال المنصة مشفرة تشفير تام، يمنع أي جهة من اختراقها، فضلا عـن الأداء والجودة المرتفعة للتطبيق واعتماده على الذكاء الاصطناعي AI في العديد من خصائصه، وقد نجحت منصة "في كونكت" خلال هذه الفترة التجريبية في استقطاب أكثر من 120 ألف مستخدم وعمل حوالي 500 مليون دقيقة من الاجتماعات عن بعد، وتم الاعتماد عليه كبديل عربي ذكي في العديد من الشركات والجامعات والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية بالإضافة الى البنوك والمؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات الخيرية في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف عارف انه نتيجة لذلك فقد عمل فريق "في.كونكت" على تسريع وتيرة التطوير لإطلاق الإصدار الخامس الذي يلبي طلبات الشركات والمؤسسات وجمهور المستخدمين العرب وهو ما جعله يمثل الجيل القادم من تطبيقات الاتصالات المُوحّدة UCaaS على مُستوى العالم، حيث أن الإصدارات القادمة تحتوى على الخدمات الآتية:

• "في.كونكت" اجتماع "V.Connct Meet"

يُتيح إنشاء اجتماعات الفيديو السريعة بين الأفراد بسهولة وبجودة عالمية مع استقرار دائم لجودة الاتصال، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصورة، وتكنولوجيا تشفير متقدمة "VP10" تقلل من استهلاك الانترنت وتحافظ على جودة الاتصال في نفس الوقت.

• "في.كونكت اتصال "V.Connct Call"

يُعد الجيل الجديد للمُكالمات التقليدية، وذلك بإنشاء المُكالمات الصوتية والمرئية من خلال التطبيق، حيث توفر جودة عالية وتغطية واسعة وسهولة تامة في المُكالمات الصوتية بين الأفراد وداخل الشركات.



• "في.كونكت" فصل دراسي "V.Connct Classroom"

خلال الفترة الأخيرة، قامت منصة "في كونكت" بتقديم أدوات فريدة من نوعها فيما يتعلق بإنشاء الفصول الافتراضية، وتنتقل لمستوى جديد من التميّز والاحترافية بفصولها الافتراضية المتطورة، من خلال التحكم المتقدم في جميع أنشطة الفصل الافتراضي على المنصة، مع مكتبة كاملة تُسهّل على المُستخدم تحميل الكُتب والملفات المُراد استخدامها في الفصل الافتراضي من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة لرفعها من جهاز مُحدد، إلى جانب العشرات من الخصائص الأخرى التي لا توجد في أي تطبيق آخر.



• "في.كونكت" مشاركة "V.Connct Collab"

ومن خلال هذه الخدمة، ستتمكّن المؤسسات والشركات من مشاركة الملفات والمشروعات الهامة بين مجموعات وفرق العمل الخاصة بها، والقُدرة على تخصيص غُرف افتراضية خاصة بكُل مجموعة لإنشاء الاجتماعات عليها، برابط ثابت لكُل غُرفة دون الحاجة للرجوع للدعم الفني، مما يُسرع عملية إنشاء الاجتماعات داخل المؤسسة.

وجدير بالذكر ان سوق UCaaS العالمي يُقدّر حجمه بحوالي 72 مليار دولار، ومن المُتوقع أن يصل إلى 210 مليار دولار خلال عام 2028.

• في كونكت ميتافيرس "V.Connct Metaverse"

تطور "في.كونكت" تكنولوجيا الميتافيرس والواقع الافتراضي في منصتها وتطبيقاتها المُختلفة، ومن المُتوقع أن يتم إطلاق أول إصدار يدعم هذه التكنولوجيا خلال النصف الثاني من عام 2023، والتي ستكون ثورة في هذا المجال حيث تُمكّن الشركات والمؤسسات من إنشاء اجتماعات أذكى وأكثر واقعية أشبه كثيرًا باجتماعات العمل الحقيقية.

سوق الميتافيرس هي سوق واعدة وضخمة يصل حجمها الى 800 مليار دولار.