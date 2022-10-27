هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تتوسع في توفير خدمات نقل الأرقام بين المزودين لتشمل أرقام (800) المجانية

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن إطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف المجانية (أرقام 800) من مزود خدمة إلى آخر، ومع ضمان بقاء الرقم كما هو من دون أي تغيير، بهدف تعزيز المنافسة بين مزودي الخدمة في قطاع الاتصالات، وتوسيع دائرة الخيارات أمام العملاء. وتتيح الخدمة الجديدة للشركات التي تم تخصيص رقم مجاني لها (800) خيار الاحتفاظ بالرقم وتغيير مزود الخدمة مما يتيح تجربة مستوى الخدمات التي يقدمها كلا مزودي الخدمة في دولة الإمارات من دون الحاجة لتغيير رقم الهاتف المجاني المعتمد لدى الشركة.

وكانت الهيئة قد أطلقت خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت عام 2021، حيث تم نقل ما يزيد على 12 ألف رقم ثابت بين مزودي الخدمة منذ الإطلاق، وتأتي خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت وخدمة نقل أرقام الهاتف المجانية استكمالاً لخدمة نقل الأرقام المتحركة التي أطلقتها الهيئة في عام 2013 والتي تم من خلالها نقل ما يزيد على 2 مليون رقم. وتهدف خدمة نقل الأرقام إلى تعزيز المنافسة بين مزودي الخدمة في قطاع الاتصالات، وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتجربة مستوى الخدمات التي يقدمها مزودو الخدمة في دولة الإمارات دون تغيير أرقام هواتفهم الثابتة.

وحول هذه الخدمات قال سعادة المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات بالهيئة: "نهدف من خلال إطلاق خدمة نقل الأرقام بكافة أشكالها المتحركة والثابتة والمجانية إلى تعزيز روح المنافسة بين مزودي الخدمة لتقديم أفضل الخدمات والعروض، كما تعكس هذه الخدمات حرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على إسعاد متعامليها، ونيل رضاهم من خلال منحهم الفرصة لاكتشاف تجربة جديدة مع مزود خدمة جديد من دون أن يخسروا أرقامهم الثابتة، والتي أصبحت بطبيعة الحال تشكل جزء مهماً من هويتهم".

وأكد سعادة الرمسي بأن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ماضية في سعيها نحو إطلاق أفضل الخدمات بما يتماشى مع توجهات الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة، وأضاف سعادته بالقول: "يوفر قطاع الاتصالات في أيامنا هذه البنية التحتية للتطور الرقمي في مختلف القطاعات، كما أنه يؤدي دوراً مهماً في حياة أفراد المجتمع، وتعمل الهيئة على دراسة خدماتها والعمل على تحسينها بشكل مستمر، كما وتحرص على تلقي المقترحات والآراء من المتعاملين ودراستها والاستفادة منها في تقديم خدمات جديدة تلبي طموحات وتوقعات جمهور المتعاملين".

وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن عمليات نقل الأرقام تتطلب التزام المتعامل بعدد من الأمور منها دفع الفواتير المستحقة مع مزود الخدمة الحالي، هذا ويمكنه نقل رقمه إلى مزود الخدمة الجديد بشرط ألا يكون رقم الهاتف مقطوعا جزئيا أو كليا، وبعد اكتمال عملية النقل، سيمنح المتعامل فترة سماح لتسوية التزاماته التعاقدية المالية ودفع الرسوم المستحقة السارية، هذا ويجب على المتعامل دفع جميع المبالغ المستحقة إلى مزود الخدمة القديم الخاص به قبل أو بعد نقل رقمه إلى مزود الخدمة الجديد، وفي حال لم يتم تسوية كافة المستحقات المالية إلى مزود الخدمة القديم خلال فترة السماح بعد اكتمال عملية النقل، فإنه قد يتم قطع الخط بالكامل مع مزود الخدمة الجديد حتى تتم تسوية كافة المبالغ المستحقة المعلقة لمزود الخدمة القديم.