«أو إس إي للصناعات» توسّع منشآتها في مدينة دبي الصناعية

أعلنت «أو إس إي للصناعات»، إحدى شركات «دوبال القابضة»، استكمالها توسعة منشآتها التصنيعية في مدينة دبي الصناعية، لترفع قدرتها الإنتاجية بمقدار 50% لتبلغ 12 ألف طن متري سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دوبال القابضة»، أحمد المهيري: «نفخر بإنجاز خطتنا التوسعية خلال الإطار الزمني المحدد، ووفقاً للميزانية المعتمدة، إذ تعكس الخطوة استراتيجيتنا في تركيز الاستثمارات ضمن القطاعات الرئيسة الأكثر نمواً في المنطقة».

وأضاف: «تمثل هذه الخطوة نقلةً نوعية في تعزيز القيمة للعمليات ما بعد الإنتاجية، في ظل مكانة (أو إس إي للصناعات) في مجال الأنابيب صغيرة القُطر، والتي تكتسب أهميةً كبيرة، لاسيما في صناعة المركبات الكهربائية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«أو إس إي للصناعات»، مجدي صمول: «يسرنا أن نواصل توسيع أعمالنا في دولة الإمارات، والبناء على تعاوننا مع (دوبال القابضة)».