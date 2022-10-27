«دبي للخدمات المالية» تفرض غرامات مالية على مسؤول تنفيذي سابق في «أبراج»

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن حظرها وفرض غرامات مالية على الرئيس التنفيذي للعمليات السابق لدى «مجموعة أبراج»، وقار صديقّي، لتورطه عن دراية في سوء سلوكيات الشركة.

غرامة ومنع

وأفادت «دبي للخدمات المالية» في بيان نشرته على موقعها، بأنها نشرت إشعاراً بالقرار الصادر عنها ضد وقار صديقّي في يناير 2022، وذلك بسبب الفشل الجسيم من طرفه في ما يتعلق بـ«مجموعة أبراج»، إذ فرضت غرامة مالية قدرها مليون و150 ألف دولار (أربعة ملايين و223 ألفاً و375 درهماً) على صديقّي، كما قامت بمنعه وتقييده من مزاولة أي وظيفة في، أو من مركز دبي المالي العالمي.

ولفتت إلى أن صديقّي أحال النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية في القرار الصادر بحقه، إلى «الهيئة القانونية للأسواق المالية»، وهي محكمة استئناف مستقلة.

سحب الإحالة

وتابعت «دبي للخدمات المالية» أنه عقب التوصل إلى تسوية مع «سلطة دبي للخدمات المالية»، قام صديقّي في 14 أكتوبر 2022 بسحب الإحالة إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، وبذلك فإنه لن يعترض على نتائج السلطة على النحو المبين في القرار الصادر بحقه في يونيو 2021.

وتضمنت التسوية مجموعة من الإجراءات لضمان سداد الدفعات إلى سلطة دبي للخدمات المالية، على الرغم من أن صديقّي لم يعدّ مقيماً في دولة الإمارات منذ سنوات عدة.

مخالفات صديقّي

ووفقاً لبيان «دبي للخدمات المالية»، كان صديّقي أحد أعضاء الإدارة العليا لـ«مجموعة أبراج»، والمدير المرخص لـ«شركة أبراج كابيتال ليمتد». ومن خلال هذه المناصب، كان صديّقي متورطاً عن دراية في بعض الانتهاكات المرتكبة من قبل شركتي «أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة»، و«أبراج كابيتال ليمتد».

كما كان صديّقي متورطاً عن دراية بقيام «شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة» بتضليل وخداع المستثمرين، بشأن استخدام أموالهم في صناديق «أبراج»، بما في ذلك القيام بالتوقيع على اتفاقيات قروض تم استخدامها لإصدار تأكيدات مضللة بشأن الأرصدة المصرفية وبيانات مالية مضللة.

وأيضاً كان صديقّي متورطاً عن دراية في المخالفات التي ارتكبتها «شركة أبراج كابيتال ليمتد» بعدم الحفاظ على متطلبات رأس المال، حيث إنه قام بالموافقة على معظم التحويلات النقدية المؤقتة، خلال فترة إعداد التقارير ربع السنوية لمدة خمس سنوات. وبذلك، فشل صديقّي في التصرف بنزاهة أثناء القيام بوظيفته المرخصة لدى «شركة أبراج كابيتال ليمتد».

متابعة ومحاسبة

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون: «فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامات مالية على صديقّي وحظرته بسبب تورطه عن دراية في ارتكاب مخالفات جسيمة في شركة (أبراج)، وليكون ذلك بمثابة رادع لسوء السلوك الذي يرتكبه أعضاء الإدارة العليا في الشركات». وأضاف: «يستمر في صدارة أولويات السلطة محاسبة كبار المسؤولين عن سوء تصرفاتهم المرتكبة في الشركات العاملين بها. كما هي الحال مع المدير المالي السابق لشركة (أبراج)، أشيش ديف، الذي تابعنا إجراءات سداده للغرامة المالية، على الرغم من أنه لم يعدّ مقيماً، أو يمتلك أي أصول مالية في دولة الإمارات. وهذا يوضح التزام سلطة دبي للخدمات المالية بمتابعة الإجراءات ضد مرتكبي المخالفات وتحصيل الغرامات المفروضة عليهم، بصرف النظر عن أماكن وجودهم».