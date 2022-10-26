"كهرباء ومياه دبي" تنجز 8 ملايين معاملة رقمية خلال 9 أشهر

نفذت هيئة كهرباء ومياه دبي لمتعامليها، خلال 9 أشهر، نحو 8 ملايين معاملة عبر القنوات الرقمية التي توفرها الهيئة وشركائها .

واستكملت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة من أبرزها هيئة دبي الرقمية، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، و21 بنكاً، و"اتصالات"، و"دو"، واينوك، وإيبكو، ومحفظة نقودي، وويسترن يونيون، و(EMPAY).

ومن خلال هذه الخطوة، تم تسهيل توفير مجموعة كبيرة من الخدمات منها خدمة سداد الفواتير، وتحديث المعلومات، وخدمة تشغيل الكهرباء والمياه، وتعديل رسوم السكن، واسترداد المبالغ المستحقة، وتحديث الرخصة التجارية وغيرها .

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، التزام الهيئة بتحقيق رؤيتها أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، والمحافظة على مكانتها العالمية بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم .