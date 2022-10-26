إجراءات تصديق عقد الإيجار السكني في الشارقة

حدّد موقع «بيوت دوت كوم» الخطوات التي يجب التعرف إليها في ما يتعلق بعقود الإيجار في الشارقة، بدءاً من التصديق وحتى أماكن التسجيل وكيفية الإلغاء.

وتتضمن خطوات التصديق على عقد الإيجار «أونلاين» إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني لبلدية الشارقة، وطباعة عقد الإيجار، وتعبئة العقد وتوقيعه من المالك والمستأجر، ورفع نموذج عقد إيجار الشارقة المُوَقع مع الأوراق المطلوبة، وتسديد الرسوم المطلوبة من خلال الرابط المرسل من البلدية عبر البريد الإلكتروني.

ويجب إعداد بعض الأوراق الواجب تقديمها من خلال مكتب «تسهيل»، أو تحميلها على موقع البلدية، في حال كان التوثيق إلكترونياً، وتشمل (صورة من سند ملكية العقار، صورة بطاقة هوية أو جواز سفر المالك والمستأجر، صورة وثيقة زواج المستأجر، إن وجد، صورة من عقد عمل المستأجر، على ألا يقل الراتب عن 4000 درهم، ختم الكهرباء من هيئة كهرباء ومياه الشارقة).

وأفاد موقع «بيوت دوت كوم» بأن تصديق عقد الإيجار في الشارقة يعتبر من المسؤوليات التي تقع على عاتق المالك وليس المستأجر، وتبلغ رسوم توثيق عقد الإيجار السكني 4% من بدل الإيجار السنوي، على أن يكون الحد الأدنى 500 درهم.

وعند انتهاء الفترة الأولى من عقد الإيجار، يجب على المالك والمستأجر تجديد عقد الإيجار وتصديقه، مع مراعاة عدم تخطي الفترات المنصوص عليها قانونياً.

ويجب على المالك توثيق عقد الإيجار في إحدى الجهات المختصة في مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تحرير العقد، وفي حال امتنع المالك عن التصديق، يمكن للطرف الآخر اللجوء إلى القاضي كي يلزمه بذلك.

أمّا عن الغرامة التي تقع على المالك في حال عدم تصديق العقد، فتبلغ ثلاثة أمثال قيمة التصديق، كما تمتنع البلدية والدوائر الحكومية عن قبول عقود الإيجار غير المصدقة في أي نزاع أو تقديم أية خدمات.

وإذا لم يرغب المستأجر في تجديد عقد الإيجار، يجب إخطار المالك قبل انتهاء مدة العقد بـ90 يوماً، أو وفقاً للفترة المنصوص عليها في العقد، مع اتباع خطوات عدة (إخطار مالك الوحدة كتابياً بالرغبة في إنهاء العقد، وسداد فواتير المياه والغاز والكهرباء، وتسليم الوحدة في حالة مماثلة للتي استلمها المستأجر وقت إبرام العقد، وإصدار شهادة براءة ذمة من بلدية الشارقة، واستلام مبلغ التأمين من المالك).