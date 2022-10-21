e& شريكاً رقمياً للكونغرس العالمي للإعلام

أعلنت مجموعة e& "مجموعة اتصالات سابقا" اليوم عن اعتمادها شريكا رقميا للكونغرس العالمي للإعلام (GMC) الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ، وتنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات " وام” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل.. مما يعزز مكانتها شركة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي تعمل على تمكين المجتمعات رقمياً.

ومن خلال هذه الخطوة ستشارك e& مع كبريات الشركات العالمية في الجلسات النقاشية والحوارات رفيعة المستوى التي يشهدها الكونغرس العالمي للإعلام حول توظيف أحدث التقنيات في خدمة قطاع الإعلام مثل تقنيات الميتافيرس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.



وقال مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام” " محمد جلال الريسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونجرس العالمي للإعلام: " إن إطلاق هذا المؤتمر العالمي يعد خطوة مهمة في إطار السعي الدائم للارتقاء بقطاع الإعلام في الدولة من خلال استقطاب الكفاءات العالمية وتطوير إمكانيات الكوادر الوطنية المتخصصة وطرح أحدث الابتكارات المساهمة في رفع الأداء العام لقطاع الإعلام العالمي ” .

وأضاف : " تأتي شراكتنا مع مجموعة e& لتساعدنا في تحقيق هذه الأهداف وجعل الحدث قائما على أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة عالمياً، لاسيما أنها تمتلك الإمكانيات كافة في هذا الصدد وسبق أن حققت خطوات ملموسة في أحداث وفعاليات بهذه الأهمية على المستويين المحلي والعالمي كما نرى فيها شركة منافسة عالمياً في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي تنطلق من دولة الإمارات نحو العالم أجمع".

من جهته قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: " إن وجودنا شريكا رقميا للكونغرس العالمي للإعلام يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولة لتكون الإمارات حاضنة رئيسية ومنصة فاعلة لقطاع الإعلام تتسم بتكامل البنية التحتية الرقمية، كما ينبثق من استراتيجتنا في العمل من أجل ترسيخ التحول الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات والإبتكارات وتقديم حلول رقمية شاملة والوصول بتجربة العملاء إلى آفاق جديدة، مما يعزز مكانتنا كمجموعة عالمية رائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي تسعى إلى تمكين المجتمع لاستقبال المستقبل الرقمي".

من ناحيته قال سعيد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك : " سعداء بانضمام مجموعة e& راعيا رقميا للكونغرس العالمي للإعلام الذي يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والإطلاع على أحدث الابتكارات المؤثرة في رسم ملامح مستقبل قطاع الاعلام العالمي، ونتطلع للعمل معاً لتسليط الضوء على نموذج دولة الامارات في تطوير بنية رقمية لتمكين مؤسسات هذا القطاع الحيوي من أداء رسالتها الإعلامية في دفع عجلة التطوير والتنمية ضمن القطاعات الأخرى ”.

يعد " الكونغرس العالمي للإعلام ” في دورته الأولى التي تقام في دولة الإمارات منصةً مثالية لتسريع وتيرة تطور قطاع الإعلام في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال تعزيز آفاق التعاون وتوحيد الأفكار على نطاقٍ عالمي لتمكين الجهات الإعلامية من التكيّف وتحقيق النجاح و سيلعب هذا الحدث دوراً محورياً في دعم علاقات الأعمال العالمية وإعادة تصور الشركات في مستقبل قطاع الإعلام.

كانت " مجموعة اتصالات ” قد أطلقت علامتها التجارية الجديدة e& في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة ولا تزال أعمال الاتصالات في المجموعة تدار من قبل اتصالات الإمارات التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية "اتصالات منe& " في السوق المحلية، ومن قبل الشركات الفرعية للعمليات الدولية " e& الدولية" ما يضمن الحفاظ على إرث المجموعة في قطاع الاتصالات، وتعزيز شبكة اتصالاتها القوية، ومضاعفة القيمة المقدمة لجميع شرائح العملاء.

وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية.



ومن أجل تعزيز الاستثمار التكنولوجي للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز "e& المؤسسات" على زيادة القيمة التي تقدمها e& للشركات والحكومات إلى أقصى حد من خلال حلول الأمن السيبراني القوية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة.

وستركز "e&" من خلال "e& الاستثمار" على الفرص الاستثمارية وعمليات الاستحواذ، لتعزيز حضورها عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.